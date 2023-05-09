Євробачення 2023: дивіться на п'ятірку головних конкурентів України

Незабаром розпочнеться наймасштабніша пісенна подія року - Євробачення 2023. Цьогорічний конкурс пройде в Ліверпулі від імені України. Сьогодні гурту TVORCHI, який представляє Україну, букмекери прогнозують третє місце.

А хто ще конкурує з Україною за лідерську позицію - дивіться нижче в матеріалі Styler.

Хто входить до першої п'ятірки

За букмекерськими даними на сайті конкурсу, найбільш імовірними переможцями на Євробаченні є: Швеція, Фінляндія, Україна, Франція та Іспанія. У відсотковому співвідношенні передбачення такі:

Швеція - 44%

Фінляндія - 22%

Україна - 7%

Франція - 6%

Іспанія - 4%

Скриншот: eurovisionworld.com

Попри те, що представницю Швеції співачку Loreen звинувачують у плагіаті конкурсної пісні, її позиція тримається досить міцно. Український гурт "TVORCHI" трималися на першому місці досить тривалий час - до та після перемоги у фіналі Національного відбору.

Виступи п'ятірки лідерів нижче:

Loreen - "Tattoo" (Швеція)

Käärijä - "Cha Cha Cha" (Фінляндія)

TVORCHI - "Heart Of Steel" (Україна)

La Zarra - "Évidemment" (Франція)​​​​​​​

Blanca Paloma - "Eaea" (Іспанія)​​​​​​​

Детальніше про Євробачення 2023

Головний пісенний конкурс пройде у Великій Британії на ліверпульській арені M&S Bank Arena, що може прийняти одночасно 11 000 глядачів шоу.

Перший півфінал відбудеться 9 травня, другий - 11 травня. Фінал відбудеться 13 травня. Оскільки Україна здобула перемогу на Євробаченні 2022, то автоматично проходить до фіналу.

У конкурсі беруть участь 37 країн. Болгарія, Північна Македонія та Чорногорія відмовилися від свого представництва через фінансові причини. Учасникам від Росії або Білорусі заборонили брати участь.