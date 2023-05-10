Євробачення 2023: як пройшов перший півфінал і хто переміг
У Ліверпулі, Великобританія, пройшов перший півфінал Євробачення 2023 року. Другий півфінал відбудеться 11 травня, фінал - 13 травня. Саме у фіналі виступить представник України - дует TVORCHI.
Як пройшов перший півфінал Євробачення 2023, і хто став переможцем - читайте у матеріалі Styler.
Хто виступав у першому півфіналі
Норвегія: Alessandra - "Queen of Kings"
Мальта: The Busker - "Dance (Our Own Party)"
Сербія: Luke Black - "Samo Mi Se Spava"
Латвія: Sudden Lights - "Aijā"
Португалія: Mimicat - "Ai Coraçao"
Ірландія: Wild Youth - "We Are One"
Хорватія: Let 3 - "Mama ŠČ!"
Швейцарія: Remo Forrer - "Watergun"
Ізраїль: Noa Kirel - "Unicorn"
Молдова: Pasha Parfeni - "Soarele si Luna"
Швеція: Loreen - "Tattoo"
Азербайджан: TuralTuranX - "Tell Me More"
Чехія: Vesna - "My Sister's Crown"
Нідерланди: Mia Nicolai & Dion Cooper - "Burning Daylight"
Фінляндія: Käärijä - Cha Cha Cha
Хто став переможцем першого півфіналу
За підсумками першого півфінального відбору, у фіналі виступатимуть:
- Норвегія: Alessandra - "Queen of Kings"
- Сербія: Luke Black - "Samo Mi Se Spava"
- Португалія: Mimicat - "Ai Coraçao"
- Хорватія: Let 3 - "Mama ŠČ!"
- Швейцарія: Remo Forrer - "Watergun"
- Ізраїль: Noa Kirel - "Unicorn"
- Молдова: Pasha Parfeni - "Soarele si Luna"
- Швеція: Loreen - "Tattoo"
- Чехія: Vesna - "My Sister's Crown"
- Фінляндія: Käärijä - Cha Cha Cha
Коли буде другий півфінал
Другий півфінал відбудеться у четвер, 11 травня. Буде відібрано ще 10 учасників для фіналу, що відбудеться 13 травня у суботу.
Учасники другого півфіналу
- Данія: Рейлі - Breaking My Heart
- Вірменія: Brunette - Future Lover
- Румунія: Теодор Андрій - DGT (Off and on)
- Естонія: Аліка - Bridges
- Бельгія: Густаф - Because of You
- Кіпр: Ендрю Ламбру - Break a Broken Heart
- Ісландія: Diljá - Power
- Греція: Віктор Вернікос - What They Say
- Польща: Бланка - Solo
- Словенія: Joker Out - Carpe diem
- Грузія: Іру - Echo
- Сан-Марино: Piqued Jacks - Like an Animal
- Австрія: Тея та Саліна - Who the Hell is Edgar?
- Албанія: Albina & Familja Kelmendi - Duje
- Моніка Лінкіте - Stay
- Австралія: Voyager - Promise
Фінал Євробачення 2023
Фінал пісенного конкурсу відбудеться у суботу, 13 травня. Окрім 20 фіналістів, у фіналі виступить "Велика п'ятірка" - представники країн-засновниць конкурсу:
- Великобританії
- Німеччини
- Франції
- Італії
- Іспанії
А також - учасники від України, як країни-переможця конкурсу минулого року.
До речі, раніше ми розповідали про те, де можна переглянути трансляції Євробачення 2023 та як голосувати українцям.
А також ми писали про те, як виглядає п'ятірка головних конкурентів України на Євробаченні 2023 року.