Євробачення 2023: як пройшов перший півфінал і хто переміг

Хто виступав у першому півфіналі

Норвегія: Alessandra - "Queen of Kings"

Мальта: The Busker - "Dance (Our Own Party)"

Сербія: Luke Black - "Samo Mi Se Spava"

Латвія: Sudden Lights - "Aijā"

Португалія: Mimicat - "Ai Coraçao"

Ірландія: Wild Youth - "We Are One"

Хорватія: Let 3 - "Mama ŠČ!"

Швейцарія: Remo Forrer - "Watergun"

Ізраїль: Noa Kirel - "Unicorn"

Молдова: Pasha Parfeni - "Soarele si Luna"

Швеція: Loreen - "Tattoo"

Азербайджан: TuralTuranX - "Tell Me More"

Чехія: Vesna - "My Sister's Crown"

Нідерланди: Mia Nicolai & Dion Cooper - "Burning Daylight"

Фінляндія: Käärijä - Cha Cha Cha

Хто став переможцем першого півфіналу

За підсумками першого півфінального відбору, у фіналі виступатимуть:

Норвегія: Alessandra - "Queen of Kings" Сербія: Luke Black - "Samo Mi Se Spava" Португалія: Mimicat - "Ai Coraçao" Хорватія: Let 3 - "Mama ŠČ!" Швейцарія: Remo Forrer - "Watergun" Ізраїль: Noa Kirel - "Unicorn" Молдова: Pasha Parfeni - "Soarele si Luna" Швеція: Loreen - "Tattoo" Чехія: Vesna - "My Sister's Crown" Фінляндія: Käärijä - Cha Cha Cha

Коли буде другий півфінал

Другий півфінал відбудеться у четвер, 11 травня. Буде відібрано ще 10 учасників для фіналу, що відбудеться 13 травня у суботу.

Учасники другого півфіналу

Данія: Рейлі - Breaking My Heart

Вірменія: Brunette - Future Lover

Румунія: Теодор Андрій - DGT (Off and on)

Естонія: Аліка - Bridges

Бельгія: Густаф - Because of You

Кіпр: Ендрю Ламбру - Break a Broken Heart

Ісландія: Diljá - Power

Греція: Віктор Вернікос - What They Say

Польща: Бланка - Solo

Словенія: Joker Out - Carpe diem

Грузія: Іру - Echo

Сан-Марино: Piqued Jacks - Like an Animal

Австрія: Тея та Саліна - Who the Hell is Edgar?

Албанія: Albina & Familja Kelmendi - Duje

Моніка Лінкіте - Stay

Австралія: Voyager - Promise

Фінал Євробачення 2023

Фінал пісенного конкурсу відбудеться у суботу, 13 травня. Окрім 20 фіналістів, у фіналі виступить "Велика п'ятірка" - представники країн-засновниць конкурсу:

Великобританії

Німеччини

Франції

Італії

Іспанії

А також - учасники від України, як країни-переможця конкурсу минулого року.