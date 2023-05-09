Євробачення 2023: як українці можуть проголосувати за новою системою

Цього року Україну представляє дует TVORCHI й за правилами конкурсу вони виступатимуть одразу у фіналі. Правила голосування у 2023 році змінилися, але українці зможуть віддати свій голос за будь-якого музичного виконавця.

Євробачення 2023 стартує сьогодні, 9 травня, у Ліверпулі. 67-й Міжнародний пісенний конкурс мав пройти в Україні, але через російське військове вторгнення, Євробачення 2023 року перенесли до Великобританії.

Як можна проголосувати на Євробаченні 2023 – читайте у матеріалі нижче.

Що змінилося у системі голосування Євробачення

Як повідомляється на офіційному сайті міжнародного пісенного конкурсу, EBU (Європейський мовний союз) ще восени 2022 року оголосив про зміни у системі голосування.

Результати півфіналів тепер визначатимуться виключно голосуванням глядачів - така система була з 2004 до 2007 року.

Підсумки фіналу - національне журі та результати голосування глядачів. Така система застосовувалася у 2009 році.

Журі кожної країни, яка бере участь у відповідному півфіналі, як і раніше, віддаватиме свої голоси, але їх використовуватимуть лише в тому випадку, якщо дійсне телеголосування не буде записано або неможливе в окремій країні.

При цьому голоси журі від кожної країни-учасниці враховуватимуться у гранд-фіналі. Їх об'єднають із результатом громадського голосування, щоб вивести загальний бал.

Глядачі з тих країн, які не беруть участь у конкурсі, матимуть змогу проголосувати онлайн. Їхні голоси сумуватимуться - у графу "Інший світ". Ці голоси глядачі зможуть надіслати через спеціальну онлайн-платформу, яка потребує наявності банківської картки.

Якщо у журі будь-якої країни у півфіналі помітять махінації (навіть якщо голоси не враховуватимуть під час підбиття підсумків), то його розпустять і не допустять до голосування.

Як зможуть голосувати українці

За правилами конкурсу, проголосувати за представника своєї країни – не можна. Це правило існує вже давно.

У першому півфіналі голосувати зможуть Франція, Італія та Німеччина (країни-засновниці, які автоматично потрапляють у фінал), а також глядачі країн-учасниць першого півфіналу.

За результатами жеребкування, громадяни України зможуть проголосувати лише у другому півфіналі та фіналі пісенного конкурсу.

Для цього потрібно надіслати смс-повідомлення на номер 7576 з номером учасника, який найбільше сподобався. Також можна проголосувати через програму Eurovision Song Contest.

Нагадаємо, представник України дует TVORCHI виступить у фіналі Євробачення 2023 – у суботу, 13 травня, під номером 19.

Де дивитись Євробачення 2023

Пряму трансляцію Євробачення 2023 вестиме телеканал "Суспільне. Культура". Онлайн подивитися можна буде на:

YouTube-каналі "Євробачення" - за цим посиланням.

Сайт "Суспільне. Культура" та "Суспільне Євробачення".

YouTube-канал Євробачення Україна

Офіційна сторінка Євробачення 2023 у Facebook

Додаток "Дія" - у "Дія.TV" або "Канал UA: Культура".