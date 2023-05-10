Евровидение 2023: где смотреть второй полуфинал и будет ли там Украина

Когда и где смотреть второй полуфинал

Второй полуфинал Евровидение 2023 состоится в четверг, 11 мая. Трансляция начнется в 22:00 по киевскому времени.

Прямую трансляцию будет вести телеканал "Суспільне. Культура". Онлайн также можно будет посмотреть:

На YouTube-канале "Евровидение"

На сайте "Суспільне. Культура" и "Суспільне Євробачення"

На YouTube-канале Евровидение Украина

На официальной странице Евровидение 2023 в Facebook

В приложении "Дія" - "Дія. TV" или "Канал UA: Культура"

Участники второго полуфинала:

Дания: Reiley — Breaking My Heart Армения: Brunette — Future Lover Румыния: Theodor Andrei — D.G.T. (Off and on) Эстония: Alika — Bridges Бельгия: Gustaph — Because of You Кипр: Andrew Lambrou — Break a Broken Heart Исландия: Diljá — Power Греция: Victor Vernicos — What They Say Польша: Blanka — Solo Словения: Joker Out — Carpe diem Грузия: Iru — Echo Сан-Марино: Piqued Jacks — Like an Animal Австрия: Teya & Salena — Who the Hell is Edgar? Албания: Albina & Familja Kelmendi — Duje Литва: Monika Linkyte — Stay Австралия: Voyager — Promise

Украина и второй полуфинал

По правилам конкурса, победители предыдущего Евровидение выступают только в финале, вместе с пятеркой стран-основательниц.

Соответственно, дуэт TVORCHI выступит на сцене Евровидение 2023 только в субботу, 13 мая.

Также в финале выступят представители Великобритании, Германии, Франции, Италии и Испании + 20 финалистов, победители первого и второго полуфинала.

Во втором полуфинале Украина имеет право голосовать, вместе с Великобританией и Испанией.