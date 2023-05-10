Евровидение 2023: где смотреть второй полуфинал и будет ли там Украина

Евровидение 2023 уже стартовало в Ливерпуле, Великобритания. Первый полуфинал прошел 9 мая и в ходе голосования выбрали десятку исполнителей, которые попали в финал.
Когда состоится второй полуфинал, где его можно будет посмотреть и будет ли там выступать представители Украины дуэт TVORCHI - читайте в материале ниже.
Второй полуфинал Евровидение 2023 состоится в четверг, 11 мая. Трансляция начнется в 22:00 по киевскому времени.
Прямую трансляцию будет вести телеканал "Суспільне. Культура". Онлайн также можно будет посмотреть:
На YouTube-канале "Евровидение"
На сайте "Суспільне. Культура" и "Суспільне Євробачення"
На YouTube-канале Евровидение Украина
На официальной странице Евровидение 2023 в Facebook
В приложении "Дія" - "Дія. TV" или "Канал UA: Культура"
По правилам конкурса, победители предыдущего Евровидение выступают только в финале, вместе с пятеркой стран-основательниц.
Соответственно, дуэт TVORCHI выступит на сцене Евровидение 2023 только в субботу, 13 мая.
Также в финале выступят представители Великобритании, Германии, Франции, Италии и Испании + 20 финалистов, победители первого и второго полуфинала.
Во втором полуфинале Украина имеет право голосовать, вместе с Великобританией и Испанией.
Ранее мы писали о том, как украинцы смогут проголосовать на Евровидении 2023.
А также мы рассказывали, кто входит в пятерку лучших исполнителей на Евровидении 2023.