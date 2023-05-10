Євробачення 2023: де дивитися другий півфінал і чи буде там Україна

Євробачення 2023 року вже стартувало в Ліверпулі, Великобританія. Перший півфінал пройшов 9 травня і під час голосування обрали десятку виконавців, які потрапили до фіналу.

Коли відбудеться другий півфінал, де його можна буде подивитися і чи виступатиме там представники України дует TVORCHI – читайте у матеріалі нижче.

У другому півфіналі Україна має право голосувати разом із Великобританією та Іспанією.

Також у фіналі виступатимуть представники Великобританії, Німеччини, Франції, Італії та Іспанії + 20 фіналістів, переможці першого та другого півфіналу.

Відповідно, дует TVORCHI виступить на сцені Євробачення 2023 року лише в суботу, 13 травня.

За правилами конкурсу, переможці попереднього Євробачення виступають лише у фіналі, разом із п'ятіркою країн-засновниць.

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На офіційній сторінці Євробачення 2023 у Facebook

Пряму трансляцію вестиме телеканал "Суспільне. Культура". Онлайн також можна буде подивитись:

Другий півфінал Євробачення 2023 року відбудеться у четвер, 11 травня. Трансляція розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Раніше ми писали про те, як українці зможуть проголосувати на Євробаченні 2023 року.

А також ми розповідали, хто входить до п'ятірки найкращих виконавців на Євробаченні 2023 року.