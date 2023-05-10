ua ru
Ср, 10 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Евровидение 2023: где смотреть второй полуфинал и будет ли там Украина

Новина українською →
Среда 10 мая 2023 19:43
Евровидение 2023: где смотреть второй полуфинал и будет ли там Украина Где и когда смотреть второй полуфинал Евровидение 2023 (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Евровидение 2023 уже стартовало в Ливерпуле, Великобритания. Первый полуфинал прошел 9 мая и в ходе голосования выбрали десятку исполнителей, которые попали в финал.

Когда состоится второй полуфинал, где его можно будет посмотреть и будет ли там выступать представители Украины дуэт TVORCHI - читайте в материале ниже.

Когда и где смотреть второй полуфинал

Второй полуфинал Евровидение 2023 состоится в четверг, 11 мая. Трансляция начнется в 22:00 по киевскому времени.

Прямую трансляцию будет вести телеканал "Суспільне. Культура". Онлайн также можно будет посмотреть:

На YouTube-канале "Евровидение"

На сайте "Суспільне. Культура" и "Суспільне Євробачення"

На YouTube-канале Евровидение Украина

На официальной странице Евровидение 2023 в Facebook

В приложении "Дія" - "Дія. TV" или "Канал UA: Культура"

Участники второго полуфинала:

  1. Дания: Reiley — Breaking My Heart
  2. Армения: Brunette — Future Lover
  3. Румыния: Theodor Andrei — D.G.T. (Off and on)
  4. Эстония: Alika — Bridges
  5. Бельгия: Gustaph — Because of You
  6. Кипр: Andrew Lambrou — Break a Broken Heart
  7. Исландия: Diljá — Power
  8. Греция: Victor Vernicos — What They Say
  9. Польша: Blanka — Solo
  10. Словения: Joker Out — Carpe diem
  11. Грузия: Iru — Echo
  12. Сан-Марино: Piqued Jacks — Like an Animal
  13. Австрия: Teya & Salena — Who the Hell is Edgar?
  14. Албания: Albina & Familja Kelmendi — Duje
  15. Литва: Monika Linkyte — Stay
  16. Австралия: Voyager — Promise

Украина и второй полуфинал

По правилам конкурса, победители предыдущего Евровидение выступают только в финале, вместе с пятеркой стран-основательниц.

Соответственно, дуэт TVORCHI выступит на сцене Евровидение 2023 только в субботу, 13 мая.

Также в финале выступят представители Великобритании, Германии, Франции, Италии и Испании + 20 финалистов, победители первого и второго полуфинала.

Во втором полуфинале Украина имеет право голосовать, вместе с Великобританией и Испанией.

Ранее мы писали о том, как украинцы смогут проголосовать на Евровидении 2023.

А также мы рассказывали, кто входит в пятерку лучших исполнителей на Евровидении 2023.

Читайте РБК-Украина в Google News
Евровидение Євробачення 2023