Евровидение 2023: где смотреть второй полуфинал и будет ли там Украина
Евровидение 2023 уже стартовало в Ливерпуле, Великобритания. Первый полуфинал прошел 9 мая и в ходе голосования выбрали десятку исполнителей, которые попали в финал.
Когда состоится второй полуфинал, где его можно будет посмотреть и будет ли там выступать представители Украины дуэт TVORCHI - читайте в материале ниже.
Когда и где смотреть второй полуфинал
Второй полуфинал Евровидение 2023 состоится в четверг, 11 мая. Трансляция начнется в 22:00 по киевскому времени.
Прямую трансляцию будет вести телеканал "Суспільне. Культура". Онлайн также можно будет посмотреть:
На YouTube-канале "Евровидение"
На сайте "Суспільне. Культура" и "Суспільне Євробачення"
На YouTube-канале Евровидение Украина
На официальной странице Евровидение 2023 в Facebook
В приложении "Дія" - "Дія. TV" или "Канал UA: Культура"
Участники второго полуфинала:
- Дания: Reiley — Breaking My Heart
- Армения: Brunette — Future Lover
- Румыния: Theodor Andrei — D.G.T. (Off and on)
- Эстония: Alika — Bridges
- Бельгия: Gustaph — Because of You
- Кипр: Andrew Lambrou — Break a Broken Heart
- Исландия: Diljá — Power
- Греция: Victor Vernicos — What They Say
- Польша: Blanka — Solo
- Словения: Joker Out — Carpe diem
- Грузия: Iru — Echo
- Сан-Марино: Piqued Jacks — Like an Animal
- Австрия: Teya & Salena — Who the Hell is Edgar?
- Албания: Albina & Familja Kelmendi — Duje
- Литва: Monika Linkyte — Stay
- Австралия: Voyager — Promise
Украина и второй полуфинал
По правилам конкурса, победители предыдущего Евровидение выступают только в финале, вместе с пятеркой стран-основательниц.
Соответственно, дуэт TVORCHI выступит на сцене Евровидение 2023 только в субботу, 13 мая.
Также в финале выступят представители Великобритании, Германии, Франции, Италии и Испании + 20 финалистов, победители первого и второго полуфинала.
Во втором полуфинале Украина имеет право голосовать, вместе с Великобританией и Испанией.
Ранее мы писали о том, как украинцы смогут проголосовать на Евровидении 2023.
А также мы рассказывали, кто входит в пятерку лучших исполнителей на Евровидении 2023.