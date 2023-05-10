Евровидение 2023: где смотреть второй полуфинал и будет ли там Украина

Где и когда смотреть второй полуфинал Евровидение 2023 (Коллаж РБК-Украина)

Евровидение 2023 уже стартовало в Ливерпуле, Великобритания. Первый полуфинал прошел 9 мая и в ходе голосования выбрали десятку исполнителей, которые попали в финал.

Когда состоится второй полуфинал, где его можно будет посмотреть и будет ли там выступать представители Украины дуэт TVORCHI - читайте в материале ниже.