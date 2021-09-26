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Евгений Клопотенко рассказал, планирует ли жениться

Новина українською →
Воскресенье 26 сентября 2021 22:22
Евгений Клопотенко рассказал, планирует ли жениться Фото: Евгений Клопотенко (instagram.com/klopotenko)
Автор: Роман Мирончук

Евгений Клопотенко поделился подробностями своей личной жизни. От известного украинского повара сходят с ума много украинских женщин. При этом Евгений признался, что у него сейчас нет никаких серьезных отношений.

Об этом он рассказал в программе "Світське життя" на телеканале "1+1".

Клопотенко пошутил, что уже не дождется того дня, когда женится.

"Да я уже жду своей свадьбы. Я открываю свой календарь каждый день, просыпаюсь и смотрю, что мне надо сделать сегодня. Пока в календаре свадьбы нет", - заявил он.

Победитель шоу "МастерШеф" признался, что он не против того, чтобы познакомиться с девушкой в сети. По его словам, в интернете знакомиться намного проще, чем в реальной жизни.

"Если раньше мне нужно было идти в бар, то сейчас я могу зайти в соцсети и поставить сердечко", - пошутил Евгений.

Евгений Клопотенко рассказал о своей личной жизни (видео: YouTube)

Напомним, Клопотенко поделился рецептом самых вкусных котлет. Кулинар добавил особый ингредиент - это особый соус. При этом он советует котлеты запечь в духовке.

Евгений разместил рецепт мясного блюда и его пошаговое приготовление кулинар на своем сайте.

Ранее Клопотенко поделился с украинцами рецептом очень простого яблочного пирога, тесто в котором сделано на основе кефира.

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Евгений Клопотенко
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