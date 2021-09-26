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Євген Клопотенко розповів, чи планує одружитися

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Неділя 26 вересня 2021 22:22
Євген Клопотенко розповів, чи планує одружитися Фото: Євген Клопотенко (instagram.com/klopotenko)
Автор: Роман Мирончук

Євген Клопотенко поділився подробицями свого особистого життя. Від відомого українського кухаря божеволіють багато українських жінок. При цьому Євген зізнався, що у нього зараз немає ніяких серйозних стосунків.

Про це він розповів у програмі "Світське життя" на телеканалі "1+1".

Клопотенко пожартував, що вже не дочекається того дня, коли одружується.

"Та я вже чекаю свого весілля. Я відкриваю свій календар кожен день, прокидаюся і дивлюся, що мені треба зробити сьогодні. Поки в календарі весілля немає", - заявив він.

Переможець шоу "МастерШеф" зізнався, що він не проти того, щоб познайомитися з дівчиною в мережі. За його словами, в Інтернеті знайомитися набагато простіше, ніж у реальному житті.

"Якщо раніше мені потрібно було йти в бар, то зараз я можу зайти в соцмережі і поставити сердечко", - пожартував Євген.

Євген Клопотенко розповів про своє особисте життя (відео: YouTube)

Нагадаємо, Клопотенко поділився рецептом найсмачніших котлет. Кулінар додав особливий інгредієнт - це особливий соус. При цьому він радить котлети запекти в духовці.

Євген розмістив рецепт м'ясної страви і його покрокове приготування кулінар на своєму сайті.

Раніше Клопотенко поділився з українцями рецептом дуже простого яблучного пирога, тісто в якому зроблено на основі кефіру.

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Евгений Клопотенко
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