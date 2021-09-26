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Клопотенко поделился рецептом самых вкусных котлет, добавив особый ингредиент

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Воскресенье 26 сентября 2021 11:55
Клопотенко поделился рецептом самых вкусных котлет, добавив особый ингредиент Фото: Евгений Клопотенко (instagram.com/klopotenko)
Автор: Светлана Мащенко

Ресторатор Евгений Клопотенко поделился несложным рецептом куриных котлет, назвав их "самыми вкусными". Специальный компонент блюда - особый соус, а сами котлеты победитель МастерШеф советует запечь в духовке.

Рецепт мясного блюда и его пошаговое приготовление кулинар разместил на своем личном сайте.

Ингредиенты для котлет:

  • Куриное филе - 100 г
  • Яйцо - 1 шт.
  • Цедра лимона - 1/2 ч. л.
  • Репчатый лук - 1 шт.
  • Молотый кориандр - 1 ч. л.
  • Панировочные сухари - 5 ст. л.
  • Соль и перец по вкусу

Для соуса:

  • Томат - 1 шт. 
  • Яблоко - 1 шт.
  • Чеснок - 1 зуб.
  • Томатная паста - 1-2 ст. л.
  • Вода - 50-70 мл  
  • Петрушка - 2-3 веточки
  • Соль и перец по вкусу

Вот как будут выглядеть ваши идеальные котлеты:

Клопотенко поделился рецептом самых вкусных котлет, добавив особый ингредиент

Пошаговое приготовление блюда

Возьмите 500 г куриного филе, мелко порубите острым ножом, превращая его в рубленый фарш. Добавьте по вкусу соль и перец, а также 1 ч. л. кориандра и 1/2 ч. л. цедры лимона.

Возьмите одну луковицу и натрите на крупной терке. Так котлеты станут еще сочнее и насыщеннее по вкусу. Теперь вбейте в фарш яйцо и очень хорошо его вымесите. 

Сформируйте небольшие котлетки и запанируйте в 5 ст. л. сухарей. Выложите котлетки на противень, застеленный пергаментом.  Выпекайте в духовке с температурой 180 градусов в течение 15-20 минут. Здесь важно не пересушить котлеты, но и полностью их пропечь, чтобы в середине не было сырого рубленого фарша. 

Клопотенко поделился рецептом самых вкусных котлет, добавив особый ингредиентКлопотенко поделился рецептом самых вкусных котлет, добавив особый ингредиентКлопотенко поделился рецептом самых вкусных котлет, добавив особый ингредиентКлопотенко поделился рецептом самых вкусных котлет, добавив особый ингредиент

Пока пекутся котлеты, приготовьте томатно-яблочный соус. В сотейнике соедините томат, нарезанный мелким кубиком, с яблоком, предварительно натерев его прямо с кожурой на крупной терке.  Добавьте мелкорубленый зубчик чеснока, 1-2 ст. л. томатной пасты, 50-70 мл воды и мелко порезанные 2-3 веточки петрушки. Добавьте по вкусу соль и перец, тушите 3 минуты. 

Готовый соус перебейте блендером до состояния пюре. Подавайте рубленые котлеты с томатно-яблочным соусом. 

Клопотенко поделился рецептом самых вкусных котлет, добавив особый ингредиентКлопотенко поделился рецептом самых вкусных котлет, добавив особый ингредиент

Вот несколько соусов и специй, которые при желании можно добавить в котлеты

Добавьте в фарш немного соевого соуса или терияки - все зависит от того, какой результат вы ожидаете. Можно и сделать микс из этих соусов, а довести вкус солью, если нужно.

Копченая паприка и сушеные томаты придадут котлетам "дымка". Можно поэкспериментировать с вкусом томатов и сладкого перца.

В котлеты можно кроме лука добавить несколько зубчиков чеснока. А чтобы вкус был не слишком чесночным, Клопотенко советует разобрать головку на зубчики, но не очищать, сложить в противень, сбрызнуть оливковым маслом и запечь до готовности. Потом выдавить, размять вилкой и добавить в фарш.

Ранее ресторатор рассказал, как приготовить самый простой яблочный пирог на кефире.

Также Евгений Клопотенко дал рецепт очень вкусной аджики на зиму.

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Евгений Клопотенко
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