Клопотенко поделился рецептом самых вкусных котлет, добавив особый ингредиент

Ресторатор Евгений Клопотенко поделился несложным рецептом куриных котлет, назвав их "самыми вкусными". Специальный компонент блюда - особый соус, а сами котлеты победитель МастерШеф советует запечь в духовке.

Ингредиенты для котлет:

Куриное филе - 100 г

Яйцо - 1 шт.

Цедра лимона - 1/2 ч. л.

Репчатый лук - 1 шт.

Молотый кориандр - 1 ч. л.

Панировочные сухари - 5 ст. л.

Соль и перец по вкусу

Для соуса:

Томат - 1 шт.

Яблоко - 1 шт.

Чеснок - 1 зуб.

Томатная паста - 1-2 ст. л.

Вода - 50-70 мл

Петрушка - 2-3 веточки

Соль и перец по вкусу

Вот как будут выглядеть ваши идеальные котлеты:

Пошаговое приготовление блюда

Возьмите 500 г куриного филе, мелко порубите острым ножом, превращая его в рубленый фарш. Добавьте по вкусу соль и перец, а также 1 ч. л. кориандра и 1/2 ч. л. цедры лимона.

Возьмите одну луковицу и натрите на крупной терке. Так котлеты станут еще сочнее и насыщеннее по вкусу. Теперь вбейте в фарш яйцо и очень хорошо его вымесите.

Сформируйте небольшие котлетки и запанируйте в 5 ст. л. сухарей. Выложите котлетки на противень, застеленный пергаментом. Выпекайте в духовке с температурой 180 градусов в течение 15-20 минут. Здесь важно не пересушить котлеты, но и полностью их пропечь, чтобы в середине не было сырого рубленого фарша.

Пока пекутся котлеты, приготовьте томатно-яблочный соус. В сотейнике соедините томат, нарезанный мелким кубиком, с яблоком, предварительно натерев его прямо с кожурой на крупной терке. Добавьте мелкорубленый зубчик чеснока, 1-2 ст. л. томатной пасты, 50-70 мл воды и мелко порезанные 2-3 веточки петрушки. Добавьте по вкусу соль и перец, тушите 3 минуты.

Готовый соус перебейте блендером до состояния пюре. Подавайте рубленые котлеты с томатно-яблочным соусом.

Вот несколько соусов и специй, которые при желании можно добавить в котлеты

Добавьте в фарш немного соевого соуса или терияки - все зависит от того, какой результат вы ожидаете. Можно и сделать микс из этих соусов, а довести вкус солью, если нужно.

Копченая паприка и сушеные томаты придадут котлетам "дымка". Можно поэкспериментировать с вкусом томатов и сладкого перца.

В котлеты можно кроме лука добавить несколько зубчиков чеснока. А чтобы вкус был не слишком чесночным, Клопотенко советует разобрать головку на зубчики, но не очищать, сложить в противень, сбрызнуть оливковым маслом и запечь до готовности. Потом выдавить, размять вилкой и добавить в фарш.