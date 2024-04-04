Єва Лонгорія засяяла в новій сукні, яка підкреслює потрібні місця (фото)

Єва Лонгорія засяяла в новій сукні

Єва Лонгорія вміє вдало вибирати вбрання та демонструвати красу свого тіла. Всі ми пам’ятаємо її у ролі Габріелі Соліс, яка була ще тією модницею. Але Лонгорія і в житті не відстає та показує свій чудовий смак.

Так, наприклад, цього разу акторка показала цікавий образ у довгій сукні, яка підкреслює потрібні місця акторки. Сукня має колір хакі та цікаві шви по всій довжині, це додає цікавості та змушує не відривати погляд від Єви.

До цього образу у якості доповнення, Лонгорія вибрала коричневий ремінь на талію, аби підкреслити її стрункість. А також взяла з собою сумку такого ж відтінку й постала на балконі.

Єва Лонгорія показала образ у чудовій сукні (фото: instagram.com/evalongoria)

Акторка дуже гарно накрутила локони та зробила натуральний макіяж, який лише підкреслює зовнішню красу зірки та робить її образ більш живим та цікавим.

Також неможливо оминути той факт, що сукня дуже гарно підкреслює стегна Лонгорії та робить акцент в образі. Цілком можна сказати, що жінка дуже вдало поєднала просту сукню з акцентними деталями та вразила своїх фоловерів.