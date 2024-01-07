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Єва Лонгорія кардинально змінила свій образ та приголомшила фоловерів гарячими фото

Неділя 07 січня 2024 14:07
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Єва Лонгорія кардинально змінила свій образ та приголомшила фоловерів гарячими фото Єва Лонгорія (фото: instagram.com/evalongoria)
Автор: Юлія Любченко

Єва Лонгорія досить часто дивує своїх прихильників новими та оригінальними образами, які підкреслюють її красу та унікальність.

Про те, в якому образі Лонгорія постала перед публікою цього разу, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram стиліста зірки та самої Єви.

Єва Лонгорія показала новий цікавий образ

Днями акторка відвідала захід La Cena в Лос-Анджелесі, який присвячений латиноамериканським творцям кіно та телебачення в Голлівуді.

Для цієї важливої події Єва обрала дуже оригінальний образ та зробила нову зачіску, яка є досить незвичною для неї. Річ в тому, що акторка з’явилась на заході з чубчиком та подовженим каре.

Кілька місяців тому зірка вже дивувала фоловерів новою зачіскою, яку вона носить і сьогодні, щоправда, вже трохи довше. Тільки зараз вона доповнила свою стрижку чубчиком, чим, власне, і здивувала шанувальників так колег.

Лонгорія, яку сфотографували з мокрим волоссям і чубчиком, розповіла, що їй навіть не потрібно було знову стригти волосся, щоб досягти стильної хачіски.

Єва Лонгорія кардинально змінила свій образ та приголомшила фоловерів гарячими фотоЄва Лонгорія кардинально змінила свій образ та приголомшила фоловерів гарячими фотоЄва Лонгорія кардинально змінила свій образ та приголомшила фоловерів гарячими фото

Єва Лонгорія показала новий образ (фото: instagram.com/dimitrishair)

І як виявилось, ця зачіска - перука, яку важко відрізнити від натурального волосся акторки, адже колір підібраний ідеально, а стрижка також дуже схожа на відросле каре Лонгорії.

Зачіска актриси доповнювала її загальний образ на заході, оскільки вона одягла чорну сукню з одним плечем до щиколотки з розрізом на нозі, щоб продемонструвати своє підтягнуте тіло.

Вона також одягнула дуже мінімалістичні прикраси, це три діамантові каблучки на лівій і правій руках. А також свій розкішний, гарячий образ Лонгорія доповнила чорними туфлями на підборах.

На спільних фотографіях з іншими творцями кіно, Єва виглядає неймовірно, адже нова зачіска та сукня з розрізом на нозі привертають до себе всю увагу і викликають захват у широкої аудиторії, якою володіє акторка.

Єва Лонгорія кардинально змінила свій образ та приголомшила фоловерів гарячими фотоЄва Лонгорія кардинально змінила свій образ та приголомшила фоловерів гарячими фото

Єва Лонгорія показала новий образ (фото: instagram.com/angeliquecabral)

Раніше ми розповідали про те, як Єва Лонгорія показала запальні танці на столі.

Також читайте наш матерал про те, що Єва Лонгорія у блискучому образі похизувалась новою зачіскою.

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Єва Лонгорія звезды шоу-бизнеса