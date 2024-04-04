Ева Лонгория засияла в новом платье, которое подчеркивает нужные места (фото)

Ева Лонгория засияла в новом платье

Ева Лонгория умеет удачно выбирать наряды и демонстрировать красоту своего тела. Все мы помним ее в роли Габриэли Солис, которая была еще той модницей. Но Лонгория и в жизни не отстает и показывает свой чудесный вкус.

Так, например, на этот раз актриса показала интересный образ в длинном платье, подчеркивающем нужные места актрисы. Платье имеет цвет хаки и любопытные швы по всей длине, это придает любопытству и заставляет не отрывать взгляд от Евы.

До этого образа в качестве дополнения Лонгория выбрала коричневый ремень на талию, чтобы подчеркнуть ее стройность. А также взяла с собой сумку такого же оттенка и предстала на балконе.

Ева Лонгория показала образ в великолепном платье (фото: instagram.com/evalongoria)

Актриса очень красиво накрутила локоны и сделала натуральный макияж, который лишь подчеркивает внешнюю красоту звезды и делает ее образ более живым и интересным.

Также невозможно обойти тот факт, что платье очень хорошо подчеркивает бедра Лонгории и делает акцент в образе. Вполне можно сказать, что женщина очень удачно соединила простое платье с акцентными деталями и поразила своих фолловеров.