Єва Лонгорія показала відвертий образ (фото)

Єва Лонгорія любить одягати такі речі, від яких важко відірвати погляд, і її сукня з Каннского фестивалю - не виключення.

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram -профіль співачки.

Єва Лонгорія показала відвертий образ

Єва - відома закордонна акторка, яка стала наймоднішою ще за часи "Відчайдушних домогосподарок", оскільки саме у цій картині вона любила демонструвати стильні образи.

Іноді її луки бувають достатньо відвертими та оригінальними, як, наприклад, та сукня, яку показала Єва.

Лонгорія вирішила пригадати, як колись вийшла у світ в досить цікавій сукні бежевого кольору, яка повністю оголює спину актриси та демонструє її чудову фігуру.

Сукня має не лише бежевий колір, а ще й мерехтіння, яке робить її цікавою та незвичайною. А це виділяє жінку серед інших.

Єва Лонгорія у цікавій сукні (фото: instagram.com/evalongoria)

Як пригадала сама Єва, ця сукня коштувала 40 доларів, і це доводить, що не одяг прикрашає жінку, а жінка одяг.

Це сукня з її першого фестивалю в Каннах, і чому саме зараз Лонгорія вирішила її показати світу, знає лише вона сама. Та варто сказати, що і тоді, і зараз, акторка мала приголомшливий вигляд та фігуру.

Звісно, вона змінилась та стала старшою, але у даному випадку, вік - прикраса для жінки, адже вона розквітла та стала більш цікавою.