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Єва Лонгорія показала відвертий образ (фото)

Неділя 31 березня 2024 17:36
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Єва Лонгорія показала відвертий образ (фото) Єва Лонгорія (фото: instagram.com/evalongoria)
Автор: Юлія Любченко

Єва Лонгорія любить одягати такі речі, від яких важко відірвати погляд, і її сукня з Каннского фестивалю - не виключення.

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-профіль співачки.

Єва Лонгорія показала відвертий образ

Єва - відома закордонна акторка, яка стала наймоднішою ще за часи "Відчайдушних домогосподарок", оскільки саме у цій картині вона любила демонструвати стильні образи.

Іноді її луки бувають достатньо відвертими та оригінальними, як, наприклад, та сукня, яку показала Єва.

Лонгорія вирішила пригадати, як колись вийшла у світ в досить цікавій сукні бежевого кольору, яка повністю оголює спину актриси та демонструє її чудову фігуру.

Сукня має не лише бежевий колір, а ще й мерехтіння, яке робить її цікавою та незвичайною. А це виділяє жінку серед інших.

Єва Лонгорія показала відвертий образ (фото)Єва Лонгорія показала відвертий образ (фото)Єва Лонгорія показала відвертий образ (фото)

Єва Лонгорія у цікавій сукні (фото: instagram.com/evalongoria)

Як пригадала сама Єва, ця сукня коштувала 40 доларів, і це доводить, що не одяг прикрашає жінку, а жінка одяг.

Це сукня з її першого фестивалю в Каннах, і чому саме зараз Лонгорія вирішила її показати світу, знає лише вона сама. Та варто сказати, що і тоді, і зараз, акторка мала приголомшливий вигляд та фігуру.

Звісно, вона змінилась та стала старшою, але у даному випадку, вік - прикраса для жінки, адже вона розквітла та стала більш цікавою.

Раніше ми розповідали, що Єва Лонгорія показала ніжні обійми з головним чоловіком у своєму житті.

Також читайте, як Лонгорія у сяючій сукні затьмарила публіку.

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