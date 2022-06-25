Этот простой способ поможет ускорить созревание фруктов и овощей

Мало кто знает, что исправить ситуацию с недозрелыми фруктами или овощами поможет обычная мука.

В частности, чтобы довести плод до нужного состояния, нужно поместить его в бумажный пакет с мукой, закрыть и оставить на сутки

Необходимо запомнить, что для получения гарантированного эффекта необходимо, чтобы мука полностью покрывала содержимое пакета.

Мука активно поглощает влагу, вследствие чего по истечении указанного времени человек получит идеальной спелости и из мягкости фрукт.

Кроме того, эту процедуру можно проводить с любыми фруктами и овощами.

Как ускорить созревание картофеля на огороде

Прохладное, сырое лето всегда негативно сказывается на росте и развитии картофеля. Чтобы ускорить созревание, опытные огородники рекомендуют следующее:

Когда картофель отцветет, его следует опрыскать раствором суперфосфата. На 10 л горячей воды требуется 2 кг порошкообразного вещества;

Если ботву из картофеля обработать раствором медного купороса, то она начнет останавливаться в росте и потреблять питательные вещества и влагу. А плод, наоборот, получит дополнительное питание и ускорится в развитии.

Как и многим другим плодовым культурам, большую пользу картофелю принесет обычная древесная зола. Регулярное опрыскивание грядок зольным раствором обеспечит растению дополнительную подкормку и быстрый рост.