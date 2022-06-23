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Почему взрываются банки с консервацией: основные причины

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Четверг 23 июня 2022 21:45
Почему взрываются банки с консервацией: основные причины Почему взрывается консервация (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

У каждой хозяйки хоть бы раз взрывались банки с зимними заготовками. Это приведет к порче продукта и впустую потраченного времени и сил.

Почему "взрывается" консервация - читайте ниже.

Это обязательно произойдет с вашими заготовками, если овощи, фрукты или ягоды были плохо вымыты. Все ингредиенты промывают как минимум в трех водах, после чего обрезают хвостики и все лишнее.

Также листочки и другие добавки должны быть также чистыми и свежими.

Кроме того, овощи, фрукты и ягоды должны быть без дефектов и признаков порчи. Даже если просто обрезать испорченный кусок, рассчитывать на успех не стоит.

Важно брать тот урожай, который только собрали с грядок.

Почему взрываются банки с консервацией: основные причиныПричины, по которым взрывается консервация (freepik)

Другая причина - плохо закатанные крышки. Нужно проследить, чтобы от основания крышки не поднимались пузырьки воздуха, а края крышки плотно прилегали к банке. Также на горлышке банки не должно быть царапин, вмятин, сколов и других повреждений.

К тому же рецептура должна соблюдаться с полной строгостью. Любое отступление от рецепта может стать причиной порчи продукта.

Использовать нужно соль крупного помола и, обязательно, каменную. Другие виды не подходят, ведь они приведут к тому, что заготовки становятся мутными.

К тому же нельзя забывать о тщательной стерилизации банок.

Ранее мы сообщали, какие ошибки при засолке огурцов могут испортить закуску.

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