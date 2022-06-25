Цей простий спосіб допоможе пришвидшити дозрівання фруктів та овочів

Мало хто знає, що виправити ситуацію з недозрілими фруктами чи овочами допоможе звичайне борошно.

Зокрема, щоб довести плід до потрібного стану, потрібно помістити його у паперовий пакет із борошном, закрити та залишити на добу

Необхідно запам'ятати, що для отримання гарантованого ефекту необхідно, щоб мука повністю покривала вміст пакета.

Борошно активно поглинає вологу, внаслідок чого після закінчення зазначеного часу людина отримає ідеальної стиглості та з м’якості фрукт.

Окрім того, цю процедуру можна проводити з будь-якими фруктами та овочами.

Як прискорити дозрівання картоплі на городі

Прохолодне, сире літо завжди негативно позначається на зростанні і розвитку картоплі. Щоб прискорити дозрівання, досвідчені городники рекомендують наступне:

Коли картопля відцвіте, її слід обприскати розчином суперфосфату. На 10 л гарячої води потрібно 2 кг порошкоподібної речовини;

Якщо бадилля з картоплі обробити розчином мідного купоросу, то вона почне зупинятися в рості і перестане споживати поживні речовини і вологу. А плід, навпаки, отримає додаткове харчування і прискориться в розвитку.

Як і багатьом інших плодовим культурам, велику користь картоплі принесе звичайна деревна зола. Регулярне обприскування грядок зольним розчином забезпечить рослині додаткову підгодівлю і швидке зростання.