Как правильно варить молодой картофель: секреты известных поваров

Одно из самых любимых блюд летом у многих - это молодой картофель. Со свежим укропом и маслом такая картошка годится для обеда и ужина даже без дополнений.

Как правильно варить молодой картофель и какие есть секреты у известных поваров - читайте в нашем материале ниже.

Как правильно варить молодой картофель

Клубни нужно почистить от кожицы, хорошо промыть водой и сложить в кастрюлю. Потом залить водой и поставить на огонь. Посолить воду можно сразу, а можно уже после того, как вода закипит.

Крупные картофелины варятся около 25 минут, мелкие - минут 15. Когда вода закипит - убавьте огонь и прикройте крышкой.

Пока картошка варится, приготовьте другие ингредиенты - достаньте масло из холодильника, промойте и нарежьте мелко укроп.

Когда овощи будут готовы - слейте всю воду из кастрюли и положите в горячую картошку масло и укроп. Потом накройте крышкой и хорошо потрясите кастрюлю, чтобы все перемешалось.

Можно добавить и другую зелень - молодой чеснок, петрушку, кинзу. А еще многие повара добавляют несколько ложек сметаны или сливок. Все ингредиенты нужно хорошо перемешать.

Картофель подают с мясными блюдами, салатами, а можно есть и без ничего. Но подается к столу картошка горячей.

Секреты приготовления молодого картофеля от поваров

Для варки выбирайте картофель одного размера. Если не получается, то крупные клубни перед варкой разрежьте на две или четыре части - так она сварится вся одновременно.

Перед варкой заливайте картофель кипятком или горячей водой. Если залить холодной - картофель будет водянистым.

Картофель чистить и варить нужно сразу, иначе он быстро потемнеет. Чтобы чистить было легче, можно на 5-10 минут замочить картофель в холодной воде.

С молодого картофеля кожуру не срезают, как со старого, а соскребывают - она тонкая и мягкая. При очистке молодого картофеля стоит надеть перчатки - клубни могут испачкать руки.

Чтобы молодой картофель сварился быстрее, добавьте в воду кусочек сливочного масла.

Вода в кастрюле должна полностью покрывать картофель.

Если вы варите мелкий картофель, то посолите его в начале варки - тогда клубни останутся целыми и не развалятся. Если хотите рассыпчатый картофель - солите в конце варки. Солит нужно из расчета 2 ч. ложки на 1 кг картофеля.

Чтобы получить невероятный аромат, смешайте мелконарезанный укроп с измельченным чесноком и солью. А потом заправьте этой смесью картофель.

Вкус молодого картофеля буде ярче, если подать к нему соленые огурцы или малосольную рыбу.

Лучшие рецепты с молодым картофелем

Картофель в мундире

Молодой картофель можно готовить с кожурой. Возьмите 1 кг мелкой молодой картошки, хорошо промойте водой. Поставьте вариться в холодной подсоленной воде. После закипания уменьшаем огонь и оставляем крышку открытой - на 25 минут. Потом воду слейте и дайте картофелю немного остыть.

Разогрейте сковороду с растительным маслом. Высыпьте туда картофель и обжаривайте 5-7 минут на среднем огне. Добавьте мелконарезанный укроп, измельченный чеснок и дайте обжариться еще 2-3 минуты. Подавайте к столу горячим.

Молодой картофель в духовке

Кроме картошки вам понадобится чеснок, немного растительного масла, соль, черный молотый перец и смесь трав по вкусу.

Картофель тщательно помойте, чистить не нужно. Если клубни крупные - разрежьте на две или четыре части. Добавьте специи и масло, хорошо вымешайте. Оставьте на 20 минут. Потом выкладывайте на противень вместе с маринадом и отправляйте в духовку минут на 35-40. Температура духовки должна быть 180 градусов.

Молодой картофель от Клопотенко

На своей странице в Instagram Евгений Клопотенко дал несколько оригинальных рецептов молодого картофеля.

1. Почищенный картофель варите до готовности, а потом добавьте масло и немного корицы.

2. Отварите молодой картофель, добавьте цедру и сок апельсина, а потом - арахис.

3. Приготовьте обычную молодую картошку с укропом и маслом, а в конце добавьте уксус - 1 ст. ложка на 0,5 кг картофеля. Перемешайте и оставьте под крышкой на 10 минут, чтобы картофель впитал вкус.