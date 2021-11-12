Цей гарячий напій знизить рівень цукру на 30%: особливо корисний діабетикам

Найбільша небезпека у людей з діабетом другого типу - високий рівень цукру в крові. Лікування цього захворювання спрямоване саме на те, щоб тримати рівень цукру постійно під контролем.

Як розповіла доктор Сара Брюер в коментарі для Express , існують перевірені способи знизити рівень цукру за допомогою звичайних засобів.

Медик пояснила, що основна роль інсуліну – регулювати рівень глюкози в організмі. Глюкоза в крові і її рівень - це основний рівень цукру в крові.

При діабеті другого типу вироблення інсуліну в організмі знижується і це призводить до того, що рівень цукру в крові зростає. З часом це викликає безліч різних проблем зі здоров'ям.

Однак регулювати виробництво інсуліну в організмі можна, в тому числі й за допомогою певних продуктів і напоїв, які потрібно просто включити в щоденний раціон.

"Чай Улун - традиційний китайський чай, має властивості, які виробляють бажаний ефект. Чай, особливо зелений і білий, містить антиоксидантні катехіни, що підвищують чутливість до інсуліну", - розповіла доктор Сара Брюер.

Як додала фахівець, катехіни - це хімічні речовини рослинного походження, які сприяють позитивному впливу чаю на організм.

"Люди з діабетом 2 типу, які пили 1500 мл чаю улун щодня протягом 30 днів, знижували рівень глюкози в крові на 30 відсотків у порівнянні з аналогічним періодом, коли вони вживали інші напої", - зазначила лікар.

Доктор Брюер розповіла, що дослідження за участю 38 тисяч жінок показало благодійний вплив чаю улун в цілому.

За її словами, у тих, хто випиває чотири та більше такого чаю в день, ймовірність розвитку діабету на 27% нижче, ніж у тих, хто його не п'є.