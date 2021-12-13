ru ua
Пн, 13 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Хлеб и каши очень вредны для пожилых людей: почему их нельзя есть

Новина українською →
Понедельник 13 декабря 2021 12:17
Хлеб и каши очень вредны для пожилых людей: почему их нельзя есть Фото: Почему хлеб нельзя есть некоторым пожилым людям (freepic.com)
Автор: Людмила Жукова

Чрезмерное употребление хлеба очень опасно для пожилых людей. Пенсионерам следует ограничить употребление в пищу хлеба, каш, круп и зерновых при склонности к инсулинорезистентности, набору веса и диабету.

Об этом рассказала врач-диетолог Марият Мухина, передают Народные Новости.

Кому нельзя есть хлеб

К кашам и хлебобулочным изделиям пожилым следует относиться с осторожностью.

Дело в том, что это продукты с высоким индексом гликемичности.

"Люди пожилого возраста склонны к инсулинорезистентности, развитию диабета II типа, набору веса. Это будет вредно для мозга — развивается синдром "обкрадывания". То есть жировая ткань забирает объем циркулирующей крови, происходит синдром "обкрадывания" жизненно важных органов", - объяснила диетолог.

Кстати, крупы нередко содержат лигнаны. Это яды растительного происхождения.

"Например, в овсяной каше есть хитиновая кислота, поэтому даже этот продукт следует употреблять с осторожностью — не более одного раза в неделю", - рекомендует Мухина.

Кому можно есть хлеб и каши

Хлеб и кашу можно спокойно есть только в случае, если у пожилого человека идеальный вес, показатели углеводного обмена и инсулинорезистивности.

Если мы говорим о растительной пищи, ее содержание в повседневном рационе не должно превышать 600–800 грамм.

Как мы ранее писали, назван популярный продукт, который провоцирует рак груди.

Читайте РБК-Украина в Google News
LITE
День Андрея: что строго запрещено делать в этот христианский праздник и главные приметы
День Андрея: что строго запрещено делать в этот христианский праздник и главные приметы