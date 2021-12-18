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Ви цього точно не знали раніше! Які крупи перед варінням промивати необов'язково

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Субота 18 грудня 2021 09:14
Ви цього точно не знали раніше! Які крупи перед варінням промивати необов'язково Фото: Експерти назвали крупи, які не потрібно промивати перед готуванням (freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Не всі крупи потрібно мити перед приготуванням. Деякі промивати водою потрібно обов'язково, а деякі краще відразу засипати в каструлю.

Які крупи потрібно промивати перед варінням, а які не варто – читайте нижче.

Які крупи мити потрібно

Обов'язково потрібно промивати рис, гречку, пшоно, перловку, горох, сочевицю і нут. Рис, перловку і пшоно потрібно промивати до того часу, поки вода не стане зовсім прозора.

Промивати ці крупи потрібно не тільки для того, щоб позбутися від сміття і бруду, а, щоб вимити всі залишки борошняного шару на зернах. Саме через нього злипається каша при приготуванні.

Горох, квасолю, рис і перловку експерти рекомендують ще й замочувати на кілька годин до приготування.

В якій воді промивати крупу

Гречку, перловку, пшеничну крупу – найкраще промивати в теплій воді. Це позбавить вас від гіркоти та неприємного присмаку.

Рис і пшоно промивайте в холодній воді. Як радять кулінари – для кращого результату воду потрібно змінити 6-8 разів.

Які крупи можна не мити

Ви здивуєтеся, але не промивати перед приготуванням можна булгур. Ця крупа вже пройшла попередню обробку і для приготування потрібен тільки окріп.

Не потрібно промивати манку, вівсянку або геркулесові пластівці. Ці продукти швидко вбирають воду і стають непридатними для їжі.

Не слід замочувати та промивати кус-кус. Цю крупу можна перебрати вручну.

Також не варто промивати кукурудзяну і ячмінну крупу. Їх можна очистити від сміття вручну.

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