Вы этого точно не знали: почему губки для мытья посуды разного цвета

Губки для мытья посуды чаще всего продают в упаковках по 6 и более штук. Все они яркие, разноцветные и привлекают взгляд. Большинство людей думают, что яркие цвета губок – это обычный маркетинговый ход. Но оказывается, это совершенно не так.

Почему губки для мытья посуды разного цвета - читайте в материале ниже.

Губка для мытья посуды есть на каждой кухне. И мы привыкли, что они разноцветные и даже не подозреваем, что каждый цвет имеет свое значение. Но обращать внимание нужно на тот цвет, в который окрашен более жесткий материал тонкой части губки.

Губка состоит из двух частей – мягкий поролон и жесткая полоска. Эта жесткая часть называется скотч-брайтон. Ее используют для сильных загрязнений.

Зеленый цвет - самый жесткий. С помощью такой губки вы легко сможете очистить застывший жир, пригоревшую еду и остатки пищи, которые уже засохли. С такой губкой стоит быть осторожнее, есть риск повредить эмаль.

Коричневый или красный - такая губка менее жесткая, но обладает абразивным материалом, который легко удалит не очень сильные загрязнения.

Желтый - такой скотч-брайтон самый деликатный и нежный. Губками с желтым покрытием нужно мыть стеклянную посуду, хрусталь, фарфор. Но если загрязнения не очень сильные, то лучше мыть посуду поролоновой стороной.

Также стоит помнить, что кухонные губки необходимо менять не реже одного раза в неделю при постоянном использовании. Или – по мере загрязнения, если вы не используете их ежедневно.