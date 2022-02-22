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Ви цього точно не знали: чому губки для миття посуду різного кольору

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Вівторок 22 лютого 2022 22:08
Ви цього точно не знали: чому губки для миття посуду різного кольору Фото: Чому кухонні губки різного кольору (pixabay.com)
Автор: Анна Шиканова

Губки для миття посуду найчастіше продають в упаковках по 6 і більше штук. Всі вони яскраві, різнокольорові та привертають погляд. Більшість людей думають, що яскраві кольори губок - це звичайний маркетинговий хід. Але виявляється, це зовсім не так.

Чому губки для миття посуду різного кольору - читайте в матеріалі нижче.

Губка для миття посуду є на кожній кухні. І ми звикли, що вони різнокольорові й навіть не підозрюємо, що кожен колір має своє значення. Але звертати увагу потрібно на той колір, в який пофарбований більш жорсткий матеріал тонкої частини губки.

Губка складається з двох частин – м'який поролон і жорстка смужка. Ця жорстка частина називається скотч-брайтон. Її використовують для сильних забруднень.

Зелений колір - найжорсткіший. За допомогою такої губки ви легко зможете очистити застиглий жир, пригорілу їжу і залишки їжі, які вже засохли. З такою губкою варто бути обережніше, є ризик пошкодити емаль.

Коричневий або червоний - така губка менш жорстка, але володіє абразивним матеріалом, який легко видалить не дуже сильні забруднення.

Жовтий - такий скотч-брайтон найделікатніший і ніжний. Губками з жовтим покриттям потрібно мити скляний посуд, кришталь, фарфор. Але якщо забруднення не дуже сильні, то краще мити посуд поролоновою стороною.

Також варто пам'ятати, що кухонні губки необхідно міняти не рідше одного разу на тиждень при постійному використанні. Або - у міру забруднення, якщо ви не використовуєте їх щодня.

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