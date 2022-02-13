Как избавиться от неприятных запахов в доме: полезные лайфхаки

Неприятные запахи в доме или квартире появляются по разным причинам. И часто они совершенно не связаны со свежестью ремонта и регулярной уборкой. В более старых постройках неприятные ароматы могут появиться из-за плесени, канализации, плохой вентиляции и других причин.

Почему в помещении появляется неприятный запах и как от него избавиться – читайте ниже.

Причины неприятных запахов

Плесень. Эта причина чаще всего дает затхлый запах, который появляется из-за повышенной влажности на разных поверхностях. Стены могут покрываться плесенью под обоями или даже плиткой. Самые слабые места – ванная комната и кухня. А грибок не только портит воздух, но и может вредить здоровью.

Канализация. С этой проблемой часто сталкиваются владельцы квартир в хрущевках. И проблема не только в постоянных поломках труб. Из-за своей давности вся система не справляется с задачей и неприятные ароматы прорываются в квартиры.

Вентиляция. Если воздух в доме или квартире плохо циркулирует, то появление неприятного запаха неизбежно. Воздух просто застаивается в помещении. А сама вентиляция может стать источником вони, так как на ее решетках скапливается грязь и влага.

Старый ремонт. И тут имеется ввиду не обновление стен, а именно – всего помещения. Запахи впитываются в стены, обои, мебель. Трубы забиваются и начинают хуже функционировать. И смесь всей этой вони будет концентрироваться в помещении.

Как избавиться от неприятного запаха

Сделать ремонт или генеральную уборку. Это сложное решение, но, если неприятный запах держится давно и порядком надоел – это сделать необходимо.

Можно обойтись минимальными изменениями: снять старые обои, обработать стены от плесени, поклеить новые обои, вычистить все углы, ковры и отмыть мебель.

Проверить и почистить: трубы, вентиляцию, канализацию. Ну и мусор повыбрасывать.

Регулярное проветривание. Если проблемы только с вытяжкой и вентиляцией, то их нужно устранить, а потом ежедневно открывать окна и впускать свежий воздух. Это поможет отрегулировать и влажность в помещении.

Ароматизаторы. Если все предыдущие пункты выполнены, но пахнуть приятно так и не начало, добавляем тяжелую артиллерию – аэрозольные ароматизаторы.

Можно подобрать и другие искусственные ароматизаторы для дома – их сейчас полно в любом магазине. Есть в виде подставок, есть с распылителем, есть в виде интерьерных украшений.

Стоит быть осторожнее с разными добавками – они могут вызывать аллергическую реакцию.

Народные средства. Используйте корочки апельсина, мандарина, лимона – их можно поджарить на сковороде и аромат разойдется по всей кухне.

Поставьте в квартире аромасвечи, аромапалочки. Можно сделать вазочки с кофейными зернами и травами. В шкафы разложите кусковое мыло, мешочки с травами и ароматическими маслами.