Как избавиться от неприятных запахов в доме: полезные лайфхаки
Неприятные запахи в доме или квартире появляются по разным причинам. И часто они совершенно не связаны со свежестью ремонта и регулярной уборкой. В более старых постройках неприятные ароматы могут появиться из-за плесени, канализации, плохой вентиляции и других причин.
Почему в помещении появляется неприятный запах и как от него избавиться – читайте ниже.
Причины неприятных запахов
Плесень. Эта причина чаще всего дает затхлый запах, который появляется из-за повышенной влажности на разных поверхностях. Стены могут покрываться плесенью под обоями или даже плиткой. Самые слабые места – ванная комната и кухня. А грибок не только портит воздух, но и может вредить здоровью.
Канализация. С этой проблемой часто сталкиваются владельцы квартир в хрущевках. И проблема не только в постоянных поломках труб. Из-за своей давности вся система не справляется с задачей и неприятные ароматы прорываются в квартиры.
Вентиляция. Если воздух в доме или квартире плохо циркулирует, то появление неприятного запаха неизбежно. Воздух просто застаивается в помещении. А сама вентиляция может стать источником вони, так как на ее решетках скапливается грязь и влага.
Старый ремонт. И тут имеется ввиду не обновление стен, а именно – всего помещения. Запахи впитываются в стены, обои, мебель. Трубы забиваются и начинают хуже функционировать. И смесь всей этой вони будет концентрироваться в помещении.
Как избавиться от неприятного запаха
Сделать ремонт или генеральную уборку. Это сложное решение, но, если неприятный запах держится давно и порядком надоел – это сделать необходимо.
Можно обойтись минимальными изменениями: снять старые обои, обработать стены от плесени, поклеить новые обои, вычистить все углы, ковры и отмыть мебель.
Проверить и почистить: трубы, вентиляцию, канализацию. Ну и мусор повыбрасывать.
Регулярное проветривание. Если проблемы только с вытяжкой и вентиляцией, то их нужно устранить, а потом ежедневно открывать окна и впускать свежий воздух. Это поможет отрегулировать и влажность в помещении.
Ароматизаторы. Если все предыдущие пункты выполнены, но пахнуть приятно так и не начало, добавляем тяжелую артиллерию – аэрозольные ароматизаторы.
Можно подобрать и другие искусственные ароматизаторы для дома – их сейчас полно в любом магазине. Есть в виде подставок, есть с распылителем, есть в виде интерьерных украшений.
Стоит быть осторожнее с разными добавками – они могут вызывать аллергическую реакцию.
Народные средства. Используйте корочки апельсина, мандарина, лимона – их можно поджарить на сковороде и аромат разойдется по всей кухне.
Поставьте в квартире аромасвечи, аромапалочки. Можно сделать вазочки с кофейными зернами и травами. В шкафы разложите кусковое мыло, мешочки с травами и ароматическими маслами.
Напомним, ранее мы писали о том, как избавиться от пыли в доме с помощью копеечного средства.
А также рассказывали о том, какой простой способ поможет вам содержать в чистоте холодильник и избавиться от постоянного мытья.