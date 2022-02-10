Никогда так не поступайте на кухне: это очень опасно!

Кухня считается одним из самых опасных мест в доме. А все потому что там есть острые предметы, плита и что-то горячее, а также там чаще всего появляются опасные бактерии. Это приводит к порезам, ожогам, отравлениям и заражениям.

Но к опасным ситуациям на кухне приводят чаще всего действия человека. Как нельзя вести себя на кухне, рассказали в ukr.media.

Использовать тупые ножи

Использование тупых ножей может быть опаснее, чем использование очень острых. При нарезке тупым ножом приходится прикладывать намного больше усилий и увеличивается риск, что нож соскользнет и попадет по пальцам. Поэтому не забывайте точить вовремя ножи или менять их на новые.

Использовать овощерезки без защиты для рук

Овощерезки обладают очень острыми лезвиями и могут легко порезать вместе с огурцами и ваши пальцы. Поэтому использовать такие агрегаты без специальной защиты для рук не рекомендуется. Даже если вам нужно нарезать всего одну морковку.

Дегустировать сырое тесто

Пробовать сырое тесто перед отправкой в духовку любят многие. Но немногие знают, что это может привести к серьезным проблемам с желудком, особенно если вы съели не один маленький кусочек. В сыром тесте содержатся сырые яйца, которые могут быть заражены сальмонеллой или другими бактериями.

Нарезать еду на ладони

Не захотели пачкать доску или спешите? И рискнули нарезать что-то на своей ладони. Не делайте так. Нож легко может соскользнуть и это приведет к сильным порезам. Не поленитесь достать доску, используйте хотя бы тарелку или крышку от контейнера.

Мыть мясо

Овощи и фрукты перед приготовлением и готовкой мыть нужно обязательно – это факт. А вот с сырым мясом так поступать не стоит. Мытье мяса способно увеличить активность бактерий на его поверхности, которые вместе с брызгами воды разлетятся по всей кухне и попадут в другие продукты. И лишняя жидкость может негативно повлиять на качество его приготовления.

Неосторожное поведение с паром

При приготовлении пищи многие люди забывают, что обжечься можно не только об горячую плиту и сковородки. Пар из горячей кастрюли может оставить ожоги. Поэтому, будьте осторожны, когда снимаете крышку с кастрюли, в которой закипает вода. Или открываете дверцу горячей духовки.