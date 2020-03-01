Это знак: Путин уронил две гвоздики и нарвался на пророчество

Владимир Путин (фото: kremlin.ru)

В сети заговорили о пророчестве после того, как Владимир Путин возложил цветы

Владимир Путин прилетел в Псков возложил цветы к памятнику десантникам 6-й роты 76-й воздушно-десантной дивизии, которые погибли в Чечне 20 лет назад. При этом когда президент РФ нес цветы, то обронил две гвоздики. В сети этот конфуз сразу же назвали неким знаком.

Фотографию Путина опубликовал российский журналист Дмитрий Смирнов на своей странице в Twitter. Под снимком один из пользователей сети написал: "Путин обронил две гвоздики – это знак?".

Владимир Путин (фото: twitter.com/dimsmirnov175)

Скриншот с Twitter

Напомним, что Путин в интервью ТАСС рассказал о том, есть ли у него двойник. Ответ на этот вопрос хотели получить многие уже несколько лет. Ведь слухи о двойниках президента России ходили уже давно.

О двойниках Путина заговорили после множества фото и видео, на которых он выглядит абсолютно по-разному. На некоторых фото видно, что форма черепа и мимика отличаются от других фотографий. Кроме того, на некоторых встречах Путин не разговаривает на немецком, поскольку якобы забыл язык, но раньше он владел немецким в совершенстве.

Ранее сообщалось о том, что бывший помощник Путина Владислав Сурков оскорбил украинцев, назвав их "хох*ами" и заявил, что Украины нет, и украинцев как нации не существует. Кроме того, он позволил себе жесткие высказывания и заявил, что Украины не будет существовать.