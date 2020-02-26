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Экс-помощник Путина разразился "перлами": Украины нет, есть борщ и Бандера

STYLERЖизнь    26.02.2020 - 10:41
Экс-помощник Путина разразился "перлами": Украины нет, есть борщ и Бандера
Владислав Сурков (фото: Government.ru)

Бывший помощник Путина цинично оскорбил украинцев

Бывший помощник президента России Владимира Путина Владислав Сурков цинично оскорбил украинцев и назвал их "хох*ами". Также он заявил, что Украины нет и такой нации не существует. Об этом он сказал в интервью изданию "Актуальные комментарии".

"Украины нет. Есть украинство. То есть специфическое расстройство умов. Удивительным образом доведенное до крайних степеней увлечение этнографией. Такое кровавое краеведение. Сумбур вместо государства. Борщ, Бандера, бандура есть. А нации нет. Брошюра "Самостийна Украйна" есть, а Украины нет. Вопрос только в том, Украины уже нет или пока еще нет?" – сказал Сурков.

Он позволил себе жесткие высказывания и сказал, что Украина не будет существовать.

"То есть, считаю, что Украины нет пока. Но со временем она все-таки будет. Хо*лы – ребята упрямые, они сделают. Однако какая именно это будет Украина, в каких границах она будет существовать и даже, может быть, сколько будет Украин — вопросы открытые. И в решении этих вопросов России так или иначе предстоит участвовать", – заявил Сурков.

К слову, о Владимире Зеленском Сурков хорошего мнения, он отметил, что у президента Украины есть "легкость в мыслях".

"Не лох. Во всяком случае в Париже все приняли его за президента... У него легкость необыкновенная в мыслях",, - сообщил Владислав Сурков.

Напомним, что 18 февраля президент России Владимир Путин уволил Владислава Суркова с должности своего помощника.

Сурков заявил, что Донбасс не вернется в состав Украины Путин уволил Суркова с должности своего помощника
Новости Украины Владислав Сурков
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