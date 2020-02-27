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Путин впервые рассказал о своих двойниках: было в тяжелые времена

STYLERЖизнь    27.02.2020 - 18:03
Путин впервые рассказал о своих двойниках: было в тяжелые времена
Владимир Путин (фото: kremlin.ru)

Владимир Путин в интервью рассказал, настоящий ли он

Владимир Путин в интервью ТАСС (в том самом, где он ранее призвал уважать национальное самосознание украинцев) рассказал, есть ли у него двойник. Таким образом, президент Российской Федерации дал ответ на интересующий многих уже годами вопрос.

Так, общаясь с журналистом Андреем Ванденко, хозяин Кремля поклялся, что у него никогда не было двойников. При этом Путин признался, что мысли об необходимости "дублеров" все-таки появлялись.

Диалог с ведущим выглядел следующим образом:

- Вы настоящий?

- Да.

- А двойник есть?

- Нет.

- И не было?

- Нет.

- А тема вообще возникала когда-нибудь такая?

- Возникала.

- И?

- Ну, я отказался от двойников. Это было в самые тяжелые времена борьбы с терроризмом.

- То есть в начале "нулевых"?

- Да.

- Чтобы просто дублер ехал там, где "стремно"?

- Ну, ехал, появлялся там.

- То есть нет?

- Нет.

Являются ли слова президента России о том, что у него нет двойников, правдой - известно только ему самому. Но в сети и из уст известных личностей время от времени выскальзывают слова о двойниках Путина. На сегодняшний день известно о как минимум семи "дублерах". Интересно, что у каждого двойника есть свои клички. Например, Говорун выступает во время "прямых линий", Банкетный - это президент, который пьет алкоголь на встречах. Существует также Удмурт - такой себе неудачный экземпляр Путина.

Откуда пошли небезосновательные слухи о двойниках Путина? Все просто. Дело в том, что существует много фотографий и видео, на которых президент РФ выглядит совершенно по-разному. На разных снимках у него разная форма черепа, мочки ушей и мимика. Кроме того, на некоторых встречах Путин не разговаривает на немецком и говорит, что забыл этот язык. Хотя раньше (во времена службы в КГБ) настоящий Путин владел немецким в совершенстве.

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