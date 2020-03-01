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Це знак: Путін впустив дві гвоздики і натрапив на пророцтво

STYLERЖиття    01.03.2020 - 18:56
Це знак: Путін впустив дві гвоздики і натрапив на пророцтво
Володимир Путін (фото: kremlin.ru)

У мережі заговорили про пророцтво після того, як Володимир Путін поклав квіти

Володимир Путін прилетів в Псков поклав квіти до пам'ятника десантникам 6-ї роти 76-ї повітряно-десантної дивізії, які загинули в Чечні 20 років тому. При цьому коли президент РФ ніс квіти, то кинув дві гвоздики. В мережі цей конфуз відразу ж назвали певним знаком.

Фотографію Путіна опублікував російський журналіст Дмитро Смирнов на своїй сторінці в Twitter. Під знімком один з користувачів мережі написав: "Путін кинув дві гвоздики – це знак?".

Це знак: Путін впустив дві гвоздики і натрапив на пророцтво

Володимир Путін (фото: twitter.com/dimsmirnov175)

Це знак: Путін впустив дві гвоздики і натрапив на пророцтво

Скріншот з Twitter

Нагадаємо, що Путін в інтерв'ю ТАСС розповів про те, чи є у нього двійник. Відповідь на це питання хотіли отримати багато вже кілька років. Адже чутки про двійників президента Росії ходили вже давно.

Про двійників Путіна заговорили після безлічі фото і відео, на яких він виглядає абсолютно по-різному. На деяких фото видно, що форма черепа і міміка відрізняються від інших фотографій. Крім того, на деяких зустрічах Путін не розмовляє німецькою, оскільки нібито забув мову, але раніше він володів німецькою досконало.

Раніше повідомлялося про те, що колишній помічник Путіна Владислав Сурков образив українців, назвавши їх "хох*ами" і заявив, що України немає, і українців як нації не існує. Крім того, він дозволив собі жорсткі висловлювання і заявив, що України не буде існувати.

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