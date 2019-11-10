Это по жизни: Зеленский признался, почему не любит Москву

Владимир Зеленский поделился воспоминаниями о городах, в которых жил, и высказал благодарность родному Кривому Рогу за все, что получил в жизни. В сети заинтересовались частью интервью Дмитрию Гордону более полугода назад, в которой президент Украины признался в прохладном отношении к столице РФ Москве и объяснил почему.

Глава государства отметил, что любит провинциальные города, которые "исколесил" во время гастролей с концертами "Квартала".

"Там люди открыты, они ждут тебя не потому, что ты какой-то там символ, а потому, что они более открытые", - признался Зеленский.

Также он добавил, что город детства Кривой Рог и был "бандитским городом, городом 90-х", там действовали определенные законы и "кодексы".

"Я - мальчик, который носит серьгу в ухе, мы же всегда были против всего…Ну, на уроках и на дискотеке ты делаешь вид, что у тебя все время чешется ухо. Было такое внутреннее настроение стиляг. Мы были фанатами рок-н-ролла, "Битлз", Жанны Агузаровой. Да, город 90-х, но были законы какие-то. Если ты идешь с девочкой по улице… не тронут пацаны. Город был мрачный..." - вспомнил Зеленский.

В Москве он прожил (также мечтал в студенческие годы поступить в МГИМО) и проработал шесть лет, но мегаполис не любил. Напомним, что с 1998 по 2003 год участники команды "95-й квартал" выступали в Высшей лиге КВН и практически жили в Москве.

"Потому что можно постучаться - дверь не откроют. И не просто к соседу какому-то - это вообще, во всем. Это по жизни", - рассказал Зеленский.

При этом в Кривом Роге - всегда и откроют, и накормят, и обогреют.

"Кривой Рог - это большая моя душа и большое сердце. За все, что я в жизни получил, я благодарен Кривому Рогу. Я благодарен, что меня никуда не увезли мои родители, остались в этом городе, где похоронены наши предки", - подчеркнул глава государства.

Зеленский рассказал про любимый Кривой Рог (Фото: РБК-Украина)

После начала российской военной агрессии против Украины отношения Зеленского с некоторыми знакомыми москвичами испортились.

"Некоторые люди из Москвы после 14-го года, видя мою внутреннюю, жизненную позицию, перестали со мной разговаривать", - рассказал президент.

"У моей жены (Елены Зеленской) в Москве родственники - сестра двоюродная. Отношения были очень близкие: ну, понятно же, что люди из Кривого Рога, уехали, там остались. Но они - уже москвичи. И их поколение - москвичи. Был у них в семье какой-то праздник, свадьба, по-моему. Они звали, но я, конечно же, не поехал...

...Поехал отец моей супруги - и они окончательно разругались. Потому что любой разговор выдает неприятное отношение людей друг к другу. Так это на уровне родственников! Близкие люди рассорились. Никто теперь туда не ездит, особо не общается. Ну, перезваниваются иногда, они же все равно родственники, но им не о чем говорить. Нет общих интересов. Нет ощущения, что когда мы вместе, мы счастливы. Надо забыть все, что было до этого. Вот такая история у нас сегодня. "Крым наш, но давайте дружить!" - сказал Зеленский.