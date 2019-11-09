Зеленский и его кубики: в сеть попало видео тренировки президента

Владимир Зеленский тренируется (Коллаж РБК-Украина)

Владимир Зеленский до своего президентства охотно демонстрировал свои тренировки в зале

Владимир Зеленский всегда держал свое тело в спортивной форме. Еще до своего нового статуса президента Украины Владимир постоянно публиковал видео своих тренировок для любимых поклонников. В тренажерном зале бывший комик тренировал все группы мышц и делал это очень активно. На этот раз на его фан-страничке в соцсети Instagram появилось видео ударной тренировки брюшного пресса от Владимира.

В ролике показано, как Зеленский держит в руке трубу и делает ею движения в разные стороны. Отметим, что это очень тяжелое упражнение и не каждому под силу.

Видео на страничке подписали лаконично "спорт".

Напомним, что ранее бывший комик очень часто хвастался достижениями длительных и настойчивых тренировок с персональным тренером. Так, на своей instagram-страничке экс актер студии "Квартал 95" публиковал разные "спортивные" видео с хештегом #zekubiki.

Как ранее мы писали, Владимир Зеленский приехал в тренировочный лагерь известного боксера Василия Ломаченко. Глава государства поблагодарил спортсмена и его команду за тот труд, который они делают, прославляя нашу страну.