Це по життю: Зеленський зізнався, чому не любить Москву

Володимир Зеленський поділився спогадами про міста, в яких жив, і висловив подяку рідному Кривому Розі за все, що отримав у житті. У мережі зацікавилися частиною інтерв'ю Дмитру Гордону більше півроку тому, в якій президент України зізнався в прохолодному ставленні до столиці РФ Москві та пояснив чому.

Глава держави зазначив, що любить провінційні міста, які об'їздив під час гастролей з концертами "Кварталу".

"Там люди відкриті, вони чекають тебе не тому, що ти якийсь там символ, а тому, що вони більш відкриті", - зізнався Зеленський.

Також він додав, що місто дитинства Кривий Ріг і був "бандитським містом, містом 90-х", там діяли певні закони і "кодекси".

"Я - хлопчик, який носить сережку у вусі, ми завжди були проти всього...Ну, на уроках і на дискотеці ти робиш вигляд, що у тебе весь час свербить вухо. Був такий внутрішній настрій стиляг. Ми були фанатами рок-н-ролу, "Бітлз", Жанни Агузарової. Так, місто 90-х, але були закони якісь. Якщо ти йдеш з дівчинкою по вулиці... не чіпатимуть пацани. Місто було похмуре..." - згадав Зеленський.

У Москві він прожив (також мріяв у студентські роки вступити в МДІМВ) і пропрацював шість років, але мегаполіс не любив. Нагадаємо, що з 1998 по 2003 рік учасники команди "95-й квартал" виступали у Вищій лізі КВН та практично жили в Москві.

"Тому що можна постукати - дверей не відчинять. І не просто до сусіда якогось - це взагалі, у всьому. Це по життю", - розповів Зеленський.

При цьому в Кривому Розі - завжди і відкриють, і нагодують і обігріють.

"Кривий Ріг - це велика моя душа і велике серце. За все, що я в житті здобув, я вдячний Кривому Рогу. Я вдячний, що мене нікуди не вивезли мої батьки, залишилися в цьому місті, де поховано наших предків", - наголосив глава держави.

Зеленський розповів про улюблений Кривий Ріг (Фото: РБК-Україна)

Після початку російської військової агресії проти України стосунки Зеленського з деякими знайомими москвичами зіпсувалися.

"Деякі люди з Москви після 14-го року, бачачи мою внутрішню, життєву позицію, перестали зі мною розмовляти", - розповів президент.

"У моєї дружини (Олени Зеленської) в Москві родичі - сестра двоюрідна. Стосунки були дуже близькі: ну, зрозуміло ж, що люди з Кривого Рогу, поїхали, там залишилися. Але вони - уже москвичі. І їхнє покоління - москвичі. Було в них у сім'ї якесь свято, весілля, здається. Вони кликали, але я, звісно ж, не поїхав...

...Поїхав батько моєї дружини - і вони остаточно посварилися. Тому що будь-яка розмова видає неприємне ставлення людей одне до одного. Так це на рівні родичів! Близькі люди посварилися. Ніхто тепер туди не їздить, особливо не спілкується. Ну, телефонують іноді, вони ж усе одно родичі, але їм нема про що говорити. Немає спільних інтересів. Немає відчуття, що коли ми разом, ми щасливі. Треба забути все, що було до цього. Ось така історія в нас сьогодні. "Крим наш, але давайте дружити!" - сказав Зеленський.