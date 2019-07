Это было ужасно: на суперфинале Голос Діти 5 выбрали победителя (видео)

На шоу Голос Діти 5 в 7 эфире выбрали победителя суперфинала вокального конкурса. Им стал 12-летний Александр Зазарашвили из Грузии - подопечный команды "Время и Стекло". Юный певец блестяще исполнил композицию "All by myself" Селин Дион и буквально "взорвал" зал, собрав огромное количество аплодисментов. Шоу вышло на экраны 7 июля вечером на канале "1+1".

Алексей Завгородний (Позитив) пожелал мальчику и дальше нести свой яркий внутренний огонь, а Надя Дорофеева после выступления еле сдерживала эмоции.

Александр Зазарашвили на шоу Голос Діти 5 в 7 эфире (Фото: скриншот)

"Саша! Это было ужасно! Все рыдают, моя мама плачет, все плачут, но как же это было совершенно! Отлично! Невероятно! Фантастически! Сказочно! Мне кажется даже, что речь не совершенна, чтобы все свои чувства описать! Спасибо, просто спасибо тебе!" - обратилась артистка к своему воспитаннику Зазарашвили.

После подсчета голосов зрителей, именно Саше вручили лавры победителя.

Александр Зазарашвили (Фото: facebook.com/goloskrainy)

Выступление дочери шоумена и актера Студии "Квартал 95" Евгения Кошевого Варвары из команды Джамалы также восхитило зал. Звездочка в 7 эфире 5 сезона чувственно исполнила песню "Fall in line" Кристины Агилеры.

Ее выступления на шоу в целом собрали на YouTube рекордные 2,5 миллиона просмотров.

Варвара Кошевая на шоу Голос Діти 5 в 7 эфире (Фото: скриншот)

После исполнения победной песни в суперфинале Джамала подчеркнула, что не смотря на свои 11 лет, Варвара поет очень сложную музыку.

"Спасибо, Варвара, за твой тембр, за твою музыкальность. Она очень музыкальная девочка!" - призналась Джамала.

"У нее же папа оперный певец, поэтому это все генами передается", - пошутил ведищий конкурса Юрий Горбунов.

Кстати, на Голос Діти 5 в 7 эфире зрителей порадовала своим выступлением знаменитая израильская певица Netta - победительница Евровидение-2018.

Netta на шоу Голос Діти 5 в 7 эфире (Фото: скриншот)

Эпатажная артистка исполнила песню Nana Banana.

