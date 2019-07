Це було жахливо: на суперфіналі Голос Діти 5 вибрали переможця (відео)

На шоу Голос Діти 5 до 7 ефірі обрали переможця суперфіналу вокального конкурсу. Ним став 12-річний Олександр Зазарашвілі з Грузії - підопічний команди "Время и Стекло". Юний співак блискуче виконав композицію "All by myself" Селін Діон та буквально "підірвав" зал, зібравши величезну кількість оплесків. Шоу вийшло на екрани 7 липня ввечері на каналі "1+1".

Олексій Завгородній (Позитив) побажав хлопчикові й надалі нести свій яскравий внутрішній вогонь, а Надя Дорофєєва після виступу ледве стримувала емоції.

"Саша! Це було жахливо! Всі ридають, моя мама плаче, всі плачуть, але як же це було досконало! Неперевершено! Неймовірно! Фантастично! Казково! Мені здається навіть, що мова не досконала, щоб всі свої почуття описати! Дякуємо, просто дякуємо тобі!" - звернулася артистка до свого вихованця Зазарашвілі.

Після підрахунку голосів глядачів, саме Сашку й вручили лаври переможця.

Виступ дочки шоумена та актора Студії "Квартал 95" Євгена Кошового Варвари з команди Джамали також захопив зал. Зірочка в 7 ефірі 5 сезону чуттєво виконала пісню "Fall in line" Крістіни Агілери.

Її виступи на шоу загалом зібрали на YouTube рекордні 2,5 мільйона переглядів.

Після виконання переможної пісні в суперфіналі Джамала зазначила, що не дивлячись на свої 11 років, Варвара співає дуже складну музику.

"Дякую, Варваро, за твій тембр, за твою музикальність. Вона дуже музична дівчинка!" - зізналася Джамала.

"У неї ж тато оперний співак, тому це все генами передається", - пожартував ведищий конкурсу Юрій Горбунов.

До речі, на Голос Діти 5 до 7 ефірі глядачів порадувала своїм виступом відома ізраїльська співачка Netta - переможниця Євробачення-2018.

Епатажна артистка виконала пісню Nana Banana.

