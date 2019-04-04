Это не шоу: реакция сети на решение Порошенко о дебатах с Зеленским

Петр Порошенко ответил на "ультиматум" Владимира Зеленского о проведении дебатов на стадионе
Президент Петр Порошенко согласился на "ультиматум" своего оппонента на выборах 2019 Владимира Зеленского относительно проведения дебатов на его условиях. В частности, речь идет о проведении мероприятия на стадионе НСК "Олимпийский" в Киеве. Решение Порошенко вызвало в сети достаточно бурную реакцию.
Нужно сказать, что после видеообращения Зеленского 3 апреля, в котором он дал действующему главе государства на раздумывание 24 часа, украинцы живо отреагировали на подобную инициативу.
Петр Порошенко согласился на дебаты с Владимиром Зеленским на стадионе (фото: скриншот)
В сети напомнили, что в статье 62 Закона о выборах президента Украины четко указана процедура и сроки проведения предвыборных теледебатов. Однако Зеленский озвучил свой вариант.
Перед тем, как в ночь на 4 апреля Порошенко дал на него согласие, представительница его политической силы, нардеп от БПП Мария Ионова высказала уверенность, что действующий президент на предложение Зеленского не пойдет.
Порошенко опубликовал в Facebook и Twitter ролик, в котором указал на правила дебатов (в законе о выборах президента) и посоветовал Зеленскому их почитать.
В то же время он добавил, что "сейчас не до шуток", а "дебаты - это не шоу".
"Но стадион, так стадион. Я жду вас, Владимир Александрович", - заключил Порошенко.
В комментариях к его сообщению пользователи сети высказывают свое удивление таким решением, которое в общем контексте довольно позитивно оценивают.
Владимир Зеленский (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Добавим, что у "Суспильного" есть техническая возможность провести трансляцию дебатов между кандидатами в президенты Украины на стадионе НСК "Олимпийский".
Напомним, что Петр Порошенко заявил еще во время брифинга 31 марта, что дебаты должны состояться и они является ключевым элементом второго тура президентских выборов.
Как сообщалось ранее, в социальных сетях украинцы запустили флешмоб #хочубачитидебати с требованием проведти дебаты перед вторым туром выборов 2019 между кандидатами в президенты Петром Порошенко и Владимиром Зеленским.