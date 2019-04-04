Это не шоу: реакция сети на решение Порошенко о дебатах с Зеленским

Президент Петр Порошенко согласился на "ультиматум" своего оппонента на выборах 2019 Владимира Зеленского относительно проведения дебатов на его условиях. В частности, речь идет о проведении мероприятия на стадионе НСК "Олимпийский" в Киеве. Решение Порошенко вызвало в сети достаточно бурную реакцию.

Нужно сказать, что после видеообращения Зеленского 3 апреля, в котором он дал действующему главе государства на раздумывание 24 часа, украинцы живо отреагировали на подобную инициативу.

Петр Порошенко согласился на дебаты с Владимиром Зеленским на стадионе (фото: скриншот)

В сети напомнили, что в статье 62 Закона о выборах президента Украины четко указана процедура и сроки проведения предвыборных теледебатов. Однако Зеленский озвучил свой вариант.

Видео: facebook.com/ze2019official

Перед тем, как в ночь на 4 апреля Порошенко дал на него согласие, представительница его политической силы, нардеп от БПП Мария Ионова высказала уверенность, что действующий президент на предложение Зеленского не пойдет.

Порошенко опубликовал в Facebook и Twitter ролик, в котором указал на правила дебатов (в законе о выборах президента) и посоветовал Зеленскому их почитать.

Видео: facebook.com/petroporoshenko

В то же время он добавил, что "сейчас не до шуток", а "дебаты - это не шоу".

"Но стадион, так стадион. Я жду вас, Владимир Александрович", - заключил Порошенко.

В комментариях к его сообщению пользователи сети высказывают свое удивление таким решением, которое в общем контексте довольно позитивно оценивают.

"Добавить нечего.. Взрослый... Взвешенный подход... Хотя я была изначально против Порошенко... Сейчас вижу... Что это президент";

"Порох - боец! Реакция моментальная. Не боится ничего, даже быть осмеянным и заулюлюканим титушками Зеленского прямо на стадионе";

"Зе Ко нарушает закон, так как по закону дебаты ведутся в студии. Это не шоу. Это серьезное событие в жизни всей страны, ее будущего... Это унижение для всех нас";

"Зеленский вообще на согласие не рассчитывал";

"Недаром у Пороха четверо детей, знает, как реагировать на подростковые загоны";

"Так и представляю, как Порошенко медленно к нему подходит, интимным жестом треплет за щечку... и вытаскивает наушник"...

Владимир Зеленский (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Добавим, что у "Суспильного" есть техническая возможность провести трансляцию дебатов между кандидатами в президенты Украины на стадионе НСК "Олимпийский".

Напомним, что Петр Порошенко заявил еще во время брифинга 31 марта, что дебаты должны состояться и они является ключевым элементом второго тура президентских выборов.

Как сообщалось ранее, в социальных сетях украинцы запустили флешмоб #хочубачитидебати с требованием проведти дебаты перед вторым туром выборов 2019 между кандидатами в президенты Петром Порошенко и Владимиром Зеленским.