Це не шоу: реакція мережі на рішення Порошенка про дебати із Зеленським

Президент Петро Порошенко погодився на "ультиматум" свого опонента на виборах 2019 Володимира Зеленського щодо проведення дебатів на його умовах. Зокрема, йдеться про проведення заходів на стадіоні НСК "Олімпійський" в Києві. Рішення Порошенка викликало в мережі досить бурхливу реакцію.

Треба сказати, що після відеозвернення Зеленського 3 квітня, у якому він дав чинному главі держави на роздуми 24 години, українці жваво відреагували на подібну ініціативу.

Петро Порошенко погодився на дебати з Володимиром Зеленським на стадіоні (фото: скріншот)

В мережі нагадали, що у статті 62 Закону про вибори президента України чітко вказана процедура і строки проведення передвиборних теледебатів. Однак Зеленський озвучив власний варіант.

Відео: facebook.com/ze2019official

Перед тим, як в ніч проти 4 квітня Порошенко дав на нього згоду, представниця його політичної сили, нардеп від БПП Марія Іонова висловила впевненість, що чинний президент на пропозицію Зеленського не піде.

Порошенко опублікував у Facebook і Twitter ролик, в якому вказав на правила дебатів (у законі про вибори президента) і порадив Зеленському їх почитати.

Відео: facebook.com/petroporoshenko

У той же час він додав, що "зараз не до жартів", а "дебати - це не шоу".

"Але стадіон, так стадіон. Я чекаю на вас, Володимире Олександровичу", - підсумував Порошенко.

У коментарях до його повідомленням користувачі мережі висловлюють своє здивування таким рішенням, яке в загальному контексті досить позитивно оцінюють.

"Додати нічого.. дорослий... зважений підхід... хоча я була спочатку проти Порошенка... зараз бачу... що це президент";

"Порох - боєць! Реакція миттєва. Не боїться нічого, навіть бути осмеянным і заулюлюканим титушками Зеленського прямо на стадіоні";

"Зе Ко порушує закон, так як за законом дебати ведуться в студії. Це не шоу. Це серйозна подія в житті всієї країни, її майбутнього... Це приниження для всіх нас";

"Зеленський взагалі на згоду не розраховував";

"Недаремно в Пороха четверо дітей, знає, як реагувати на підліткові загони";

"Так і уявляю, як Порошенко повільно до нього підходить, інтимним жестом тріпає за щічку... і витягує навушник"...

Володимир Зеленський (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Додамо, що у "Суспільного" є технічна можливість провести трансляцію дебатів між кандидатами в президенти України на стадіоні НСК "Олімпійський".

Нагадаємо, що Петро Порошенко заявив ще під час брифінгу 31 березня, що дебати мають відбутися і вони є ключовим елементом другого туру президентських виборів.

Як повідомлялося раніше, в соціальних мережах українці запустили флешмоб #хочубачитидебати з вимогою проведти дебати перед другим туром виборів 2019 між кандидатами в президенти Петром Порошенком і Володимиром Зеленським.