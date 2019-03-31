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Порошенко назвал дебаты ключевым элементом второго тура выборов

Новости » Выборы 2019    31.03.2019 - 22:33
Порошенко назвал дебаты ключевым элементом второго тура выборов
Фото: Петр Порошенко (Виталий Носач, РБК-Украина)

Основным элементом второго тура президентских выборов должны быть дебаты, заявил Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что перед вторым туром выборов президента Украины 2019 должны пройти дебаты кандидатов. Об этом он заявил журналистам после брифинга, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Порошенко, ключевым элементом второго тура президентских выборов должны быть дебаты.

"Выборы - во втором туре. Ключевым элементом должны быть предвыборные дебаты", - сказал Порошенко.

В свою очередь кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что готовый к дебатам с Порошенко.

Напомним, Порошенко после первого тура выборов президента Украины сделал заявление, в котором, в частности, обратился к молодому поколению. Как заявил действующий президент, он понимает мотивы протестного голосования молодежи на выборах в Украине.

Также Порошенко во время брифинга назвал свободные и демократические выборы президента Украины 2019 тестом на европейскость. 

По результатам Национального экзит-пола, который провели фонд "Демократические инициативы", КМИС и Центр Разумкова, во второй тур выборов выходят Владимир Зеленский и Петр Порошенко.

Отметим, что по данным экзит-пола ТСН во вторй тур президентских выборов проходят Владимир Зеленский и Петр Порошенко.

 

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