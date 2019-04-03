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На "Суспильном" назвали условия проведения дебатов на НСК "Олимпийский"

Новости » Выборы 2019    03.04.2019 - 23:39
На "Суспильном" назвали условия проведения дебатов на НСК "Олимпийский"
Коллаж РБК-Украина

Техническая возможность для проведения дебатов на стадионе есть

Техническая возможность провести дебаты между кандидатами в президенты Украины на стадионе НСК "Олимпийский" в Общественного вещателя есть. Как информирует РБК-Украина, об этом пресс-служба "Супильного" сообщила "Суспильном".

В частности, у телеканала UA: Перший есть возможность проводить трансляцию со стадиона, однако решение о дебатах именно на стадионе будет принимать Центральная избирательная комиссия.

На "Суспильном" ссылаются на соответствующее положение ЦИК о проведении дебатов от 2014 года. В документе указано, что дебаты проводят в студии (комнате) национального вещателя.

"Поэтому сейчас слово за ЦИК. Если они примут новое положение, в котором исключат эту норму, тогда дебаты возможны. Если нет - то это будет шоу, или дискуссия, но не дебаты", - пояснили в пресс-службе.

Добавим, что Петр Порошенко в своем телеграмм-канале запустил опрос на тему дебатов. В частности, он напомнил законные временные рамки, в которые должны состояться телевизионные дебаты. Апеллируя к дедлайну в 24 часа, поставленого Зеленским, Порошенко поинтересовался мнением читателей - поступать ему законно в этом случае или нарушить закон.

На &quot;Суспильном&quot; назвали условия проведения дебатов на НСК &quot;Олимпийский&quot;

Напомним, сегодня лидер пешого тура президентских выборов Владимир Зеленский вызвал своего оппонента, действующего президента страны Петра Порошенко на дебаты на стадионе НСК "Олимпийский". Он ему дал 24 часа для принятия его условий.

Ранее Петр Порошенко заявил во время брифинга 31 марта, что перед вторым туром выборов президента Украины 2019 должны пройти дебаты кандидатов. По словам Порошенко, ключевым элементом второго тура президентских выборов должны быть дебаты.

На "Олимпийском" отреагировали на заявление Зеленского тем, что предприятие является аполитичным.

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