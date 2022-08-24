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"Це було моє рішення": Сенцов розповів, як йому вдалося потрапити на фронт

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Середа 24 серпня 2022 12:42
"Це було моє рішення": Сенцов розповів, як йому вдалося потрапити на фронт Фото: Олег Сенцов розповів, чому пішов воювати (facebook.com/oleg.sentsov)
Автор: Людмила Жукова

Український режисер та колишній в'язень Кремля Олег Сенцов після повномасштабного вторгнення РФ ухвалив рішення йти на фронт та захищати свою країну.

Про те, як йому вдалося потрапити на передову, він розповів в інтерв'ю "24 каналу".

Рішення було давно

Сєнцов зазначив, що рішення боротися з окупантами визріло вже давно.

"Я ще до початку широкомасштабного вторгнення говорив, що якщо розпочнеться велика війна, я піду на фронт. Це було моє рішення. Коли почалося вторгнення, я відвіз сім'ю на захід України до Львова. Потім повернувся до Києва і вступив до тероборони, де роздавали зброю. , думаючи, що будуть бойові дії", – згадує режисер.

За словами Олега, він дзвонив у військкомат, але там діявся бардак.

"Я дзвонив до військкомату, але там не було зброї і не записували в бойові частини. Був трохи бардачок... Зрештою 8 років воюємо, але ніколи не готові до війни", - сказав колишній політв'язень.

Де зараз воює Сенцов

Спочатку Сенцов був на блокпосту у Києві, але на тому місці дуже хотів воювати.

"Перші два тижні ми працювали на блокпосту, а потім частину нашого батальйону перекинули до Білогірки, досить гаряче місце. Я до цього поставився до розуміння, бо не хотів сидіти на блокпостах у Києві, а хотів воювати. Після чого поїхав до загону спецназівців: працював на півдні України, під Гуляйполем, а зараз воюю на Луганському та Донецькому напрямках", - повідомив він.

&quot;Це було моє рішення&quot;: Сенцов розповів, як йому вдалося потрапити на фронт

Ось такими "подарунками" закидують нас росіяни (фото: facebook.com/oleg.sentsov)

Раніше ми повідомляли, що нещодавно Сенцов одружився вдруге та показав фото з обраницею.

Також режисер показував місце, де зараз бореться за Україну.

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Олег Сенцов
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