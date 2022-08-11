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"Где-то в кустах": Олег Сенцов показал место, где он сейчас сражается за Украину

Новина українською →
Четверг 11 августа 2022 09:29
"Где-то в кустах": Олег Сенцов показал место, где он сейчас сражается за Украину Фото: Олег Сенцов служит в ВСУ (facebook.com/oleg.sentsov)
Автор: Людмила Жукова

Украинский режиссер Олег Сенцов, который недавно женился во второй раз, сейчас защищает нашу страну от российских оккупантов в рядах ВСУ. Так, герой показал людям, где он сейчас служит.

Снимок Сенцов опубликовал на своей Facebook-странице.

Где служит Олег Сенцов

Бывший политзаключенный Кремля сейчас находится в одной из горячих точек, где идут тяжелые бои. Это Бахмут Донецкой области.

"Где-то в кустах под Бахмутом", – подписал кадр украинский режиссер.

На снимке можно увидеть героя в военной форме в лучах солнца.

Украинцы, в свою очередь, очень поддерживают защитника, это можно понять по комментариям.

&quot;Где-то в кустах&quot;: Олег Сенцов показал место, где он сейчас сражается за УкраинуОлег Сенцов служит в ВСУ (фото: facebook.com/oleg.sentsov)

  • Дякуємо нашим захисникам, бережи Боже.
  • Там остался дом моей близкой подруги. Она так за него переживает. Храни вас Бог. Вы - герои!
  • Боже бережи Вас і Побратимів！Сил, здоров'я, духу сталевого！Перемог！Боже захисти вас всіх！
  • Дуже живописні кущі! Бережи Вас і Ваших побратимів, Боже!!! Віримо в наших захисників, молимося за всіх вас! Все буде Україна!
  • Дякуємо за захист нашого міста, українського Бахмута! Хай Вам Бог допомагає!

Как мы ранее писали, Олег Сенцов раскрыл продажность россиян на примере сына Шаинского.

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Олег Сенцов
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