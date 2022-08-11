"Где-то в кустах": Олег Сенцов показал место, где он сейчас сражается за Украину
Украинский режиссер Олег Сенцов, который недавно женился во второй раз, сейчас защищает нашу страну от российских оккупантов в рядах ВСУ. Так, герой показал людям, где он сейчас служит.
Снимок Сенцов опубликовал на своей Facebook-странице.
Где служит Олег Сенцов
Бывший политзаключенный Кремля сейчас находится в одной из горячих точек, где идут тяжелые бои. Это Бахмут Донецкой области.
"Где-то в кустах под Бахмутом", – подписал кадр украинский режиссер.
На снимке можно увидеть героя в военной форме в лучах солнца.
Украинцы, в свою очередь, очень поддерживают защитника, это можно понять по комментариям.
Олег Сенцов служит в ВСУ (фото: facebook.com/oleg.sentsov)
- Дякуємо нашим захисникам, бережи Боже.
- Там остался дом моей близкой подруги. Она так за него переживает. Храни вас Бог. Вы - герои!
- Боже бережи Вас і Побратимів！Сил, здоров'я, духу сталевого！Перемог！Боже захисти вас всіх！
- Дуже живописні кущі! Бережи Вас і Ваших побратимів, Боже!!! Віримо в наших захисників, молимося за всіх вас! Все буде Україна!
- Дякуємо за захист нашого міста, українського Бахмута! Хай Вам Бог допомагає!
Как мы ранее писали, Олег Сенцов раскрыл продажность россиян на примере сына Шаинского.
Также читайте, что Положинский предположил, когда закончится война.