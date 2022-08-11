"Где-то в кустах": Олег Сенцов показал место, где он сейчас сражается за Украину

Украинский режиссер Олег Сенцов, который недавно женился во второй раз , сейчас защищает нашу страну от российских оккупантов в рядах ВСУ. Так, герой показал людям, где он сейчас служит.

Снимок Сенцов опубликовал на своей Facebook-странице.

Где служит Олег Сенцов

Бывший политзаключенный Кремля сейчас находится в одной из горячих точек, где идут тяжелые бои. Это Бахмут Донецкой области.

"Где-то в кустах под Бахмутом", – подписал кадр украинский режиссер.

На снимке можно увидеть героя в военной форме в лучах солнца.

Украинцы, в свою очередь, очень поддерживают защитника, это можно понять по комментариям.

Олег Сенцов служит в ВСУ (фото: facebook.com/oleg.sentsov)