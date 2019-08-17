Это кровь или соус? Укрзализныця влипла в двойной скандал

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Укрзализныця снова "отличилась" плохим сервисом в поезде Лисичанск-Хмельницкий

Укрзализныця угодила в очередной скандал, на этот раз двойной. В первом случае на месте пассажира с билетом спал другой человек, во втором - постель мужчине дали полностью мокрую, а также в пятнах. Об этом рассказал сам очевидецм произошедшего - Владимир Бирюков. Он разместил пост о "супер-сервисе" УЗ, а также опубликовал фотографии грязного постельного комплекта.

"ДаблКИлл от Укрзалізниці! Поезд 137 Лисичанск - Хмельницкий. Еще подъезжая на Киевский вокзал, железка показала, в каком плачевном состоянии находится все государственное предприятие. Захожу в вагон:

- на моем месте спит какой-то чувак в носке с дыркой на всю пятку.

- Мне принесли мокрейшую постель с пятнами(!)", - сообщил Бирюков.

Владимир сообщил, что проводница не сделала ничего, чтобы исправить досадную ситуацию. На вопрос о постели, работница поезда ответила, что она лично ее не стирала.

"На мое замечание проводнице по двум пунктам, ответ был таков:

1. Я шо тебе охрана, что бы человека будить и просить перейти на свое место. 4 утра ж на улице. Алье. Я шо - изверг? (Я все понимаю, но если я лягу на любое место в купе, то где гарантия, что сейчас не зайдут люди и не попросят меня свалить?)

2. А с постелью что? Не нравится - иди и другую выбери! я шо их проверяю разве? Тож мне - столица... (Показываю проводнице на пятна). Ответ: ой, это кровь? Или может соус? Постель, видать, плохо прокипятили. Но, не я же стирала... (закрыла дверь и ушла).... - тут вообще без комментариев)", - описал Владимир ситуацию

Скриншот поста (Владимир Бирюков/Facebook)

В комментариях к посту пользователи отметили, что сервис УЗ не меняется в лучшую сторону и это очень печально.

Да, часто тебе нормально жить не дают...

О, ряды жертв от сервиса родной Укрзалізниці активно полняются)))До следующей дороги запасайся нервными клетками)) и постельным бельем.

Я когда то заставил мне менять 5 комплектов ) на последнем сдался.

Для этого направления действует важное правило "доехали — и слава богу".

Скриншот комментариев (Владимир Бирюков/Facebook)

Как мы ранее писали, Укрзализныця снова попала в скандал. Причиной негодования пассажиров стал настоящий потоп в вагоне поезда, который следовал по маршруту Николаев-Москва.

Ранее мы писали о том, что фото пригородной электрички разгневало пользователей сети.