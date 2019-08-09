Укрзализныця угодила в громкий скандал из-за потопа в вагоне (видео)

Укрзализныця влипла в новый скандал (фото: РБК-Украина)

Укрзализныця в очередной раз огорчила пассажиров поезда

Укрзализныця снова попала в скандал. Причиной негодования пассажиров стал настоящий потоп в вагоне поезда, который следовал по маршруту Николаев-Москва. Видео, возмутившее пользователей сети, появилось на странице dtp.kiev.ua в Facebook.

Как рассказали недовольные пассажиры, они взяли билеты на поезд до Черкасс. В день поездки на улице шел очень большой дождь. Когда люди зашли в вагон, они увидели, что вода с потолка "льется как из ведра", а в купе и коридоре "уже по косточки воды".

"А по билетам - это наши места, где мы должны были ехать. Вот такие, в общем, вагоны пускает наша Укрзализныця на международное соединение. Позор!" - резюмировал автор поста.

Взяли билеты на поезд Николаев-Москава до Черкасс. В день поездки на улице шел очень большой дождь. Заходим мы в вагон не предвещая беды, а там вот это...... Вода с потолка льется как с ведра и в вагоне уже по косточки воды, а по билетам это наши места где мы должны были ехать. Вот такие вообщем вагоны пускает наша "Укрзалізниця" на международное соединение. Позор!!!! Опубліковано dtp.kiev.ua Четвер, 8 серпня 2019 р.

Вода неумолимо заливает вагон Укрзализныци

В сети юзеры активно обсуждают это безобразие.

З душем, має коштувати дорожче за СВ!

Лет 7 назад ехала в поезде Львов-Киев и ночью пошел дождь. Купе затопило, матрасы мокрые, окно не закрывается, на полу лужи, с потолка течёт, а проводник сказал: "ничего не могу сделать, свободных мест нет, едьте так как есть". Сейчас бы подняла грандиозный скандал, а тогда почему-то промолчала и до Киева ехала стоя в тамбуре.

И за это они дерут три шкуры, да еще и поднимают стоимость билетов!

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Но многие пользователи не понимают, почему до сих пор существует маршрут, который соединяет Украину с страной-оккупантом.

Позор - это за 5 лет войны не отменить поезд Николаев-Москва.

Який напрямок, такий і поїзд! А взагалі, якого взагалі є такий маршрут?!

Правильно роблять - (красота) маршрут трєбуєт жертв! Бачили очі, куди квитки купували, тепер їдьте і не вилазьте.

Специально для москвичей.

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Ранее мы писали о том, что фото пригородной электрички разгневало пользователей сети.