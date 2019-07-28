Поезд из фильма про зомби: фото электрички разгневало пользователей сети

Электричка шокировала пользователей сети (иллюстративное фото: kyivcity travel)

Украинцы поражены состоянием вагонов электрички

Фотография электрички, которая курсирует по маршруту "Киев-Казатин" шокировала украинцев своим внешним видом. Снимок опубликовала пользователь Лора Манек на своей странице в Facebook.

Женщина написала, что не понимает, как в такой электричке можно возить людей. Она отметила, что давно уже не ездила на электричках, но после последней поездки, у нее пропало напрочь желание ездить в этом транспорте.

Электричка шокировала пользователей сети (фото: facebook.com/loramanek76)

"Направление "Киев-Казатин". Бедные люди, которые вынуждены ехать в таких "скотовозках" каждый день..." - отметила Лора.

Электричка шокировала пользователей сети (фото: facebook.com/loramanek76)

Пользователи сети также прокомментировали данные фотографии и подчеркнули, что зарплата руководителя Укрзализныци Евгения Кравцова составляет 920 тысяч гривен в месяц.

Денег на ремонт и покраску не хватило. Все деньги вбухали в стаканы и подстаканники. 2000 грн за каждый!

Так вот именно! Ездить в таких сараях и получать такие зарплаты!

Это ж гиперлуп?

Он самый! Модифицированный!

Похоже на поезд из фильма про зомби;

Фильм ужасов какой-то;

Ну, чуть коррозией покрыты, но ходят;

Что вы жалуетесь. Главное, что доехали. Я такие собаки всегда помню, еще с 90-х;

Повезло… я несколько раз за год ездила в новеньких. Нужно было выложить, а то лишь о плохом пишем. Приезжает много клиентов, говорят, что ездят в новых. Видать достали летом хлам для дополнительных рейсов.

И у нас такой Херсон-Кривой рог, Высокополье, только еще и 2 вагона это вместе с паровозом, людей набито, люди сознание теряют от тесноты и жары, пришлось как-то ехать, больше не поеду...

Скриншоты с Facebook

Напомним, что киевская городская электричка вызвала сильное возмущение у пользователей сети из-за того, что не все смогли поместиться в электричке и некоторые ехали зацеперами.

Ранее сообщалось о том, что Укрзализныця решила подзаработать на бесплатном сервисе.