Поезд из фильма про зомби: фото электрички разгневало пользователей сети

Украинцы поражены состоянием вагонов электрички
Фотография электрички, которая курсирует по маршруту "Киев-Казатин" шокировала украинцев своим внешним видом. Снимок опубликовала пользователь Лора Манек на своей странице в Facebook.
Женщина написала, что не понимает, как в такой электричке можно возить людей. Она отметила, что давно уже не ездила на электричках, но после последней поездки, у нее пропало напрочь желание ездить в этом транспорте.
Электричка шокировала пользователей сети (фото: facebook.com/loramanek76)
"Направление "Киев-Казатин". Бедные люди, которые вынуждены ехать в таких "скотовозках" каждый день..." - отметила Лора.
Электричка шокировала пользователей сети (фото: facebook.com/loramanek76)
Пользователи сети также прокомментировали данные фотографии и подчеркнули, что зарплата руководителя Укрзализныци Евгения Кравцова составляет 920 тысяч гривен в месяц.
Скриншоты с Facebook
Напомним, что киевская городская электричка вызвала сильное возмущение у пользователей сети из-за того, что не все смогли поместиться в электричке и некоторые ехали зацеперами.
Ранее сообщалось о том, что Укрзализныця решила подзаработать на бесплатном сервисе.