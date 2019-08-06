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Опасно для жизни: Укрзализныця угодила в очередной скандал (фото)

STYLERЖизнь    06.08.2019 - 14:44
Опасно для жизни: Укрзализныця угодила в очередной скандал (фото)
Укрзализныця попала в скандал (коллаж: РБК-Украина)

Укрзализныця снова ошарашила пассажиров условиями проезда

Укрзализныця угодила в новый скандал из-за жуткого состояния туалета в электричке, которая курсирует из Харькова в Запорожье. На страшные условия в поезде, за которые при этом стоит заплатить немалую сумму, пожаловалась пользователь Facebook Анна Бичик.

Кроме всего прочего туалет, от которого исходит "непередаваемый и плохо переносимый" запах, всего один на два вагона.

Девушка пишет, что в таком вагоне пассажирам приходится проводить пять часов, а стоимость билета составляет 183 гривны.

На фото можно увидеть ржавый умывальник, "обгрызенную" полку и старую грязную тряпку, которая свисает с такой же древней трубы.

Опасно для жизни: Укрзализныця угодила в очередной скандал (фото)

Укрзализныця попала в скандал (фото: facebook.com/anna.bichik)

На вопрос к проводнице, почему всего один туалет на два вагона, та ответила, что туалет в каждом вагоне есть в другом поезде, курсирующем по маршруту Запорожье - Харьков (ТЦ Алексеевский).

Опасно для жизни: Укрзализныця угодила в очередной скандал (фото)

Укрзализныця попала в скандал (фото: facebook.com/anna.bichik)

При этом стоимость билета с таким "бонусом" составляет порядка 500 гривен. По словам девушки, этот поезд возит полупустые вагоны.

"Это не туалет, это "параша"! Пользование которой опасно для жизни!" - пишет Анна.

Опасно для жизни: Укрзализныця угодила в очередной скандал (фото)

Укрзализныця попала в скандал (скрин: facebook.com/anna.bichik)

К слову, недавно в электричке Укрзализныци произошел инцидент - прямо во время движения в кабине машиниста вспыхнул пожар. Пассажиры в панике выбегали из поезда.

Также мы сообщали, что на Киевском вокзале на ребенка упало окно вагона поезда. К счастью, мальчика удалось вовремя выхватить из-под осколков и железа, и он отделался легким испугом.

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