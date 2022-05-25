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Это не картофельные оладьи! Вот как на самом деле нужно готовить деруны

Скриншот: Как правильно готовить деруны
Автор: Светлана Мащенко

Настоящие деруны готовятся всего из двух ингредиентов и соли. Можно в смесь добавить ложку сметаны, чтобы готовые деруны не темнели, но лучше - съесть их сразу и теплыми.

Рецептом поделилась известный украинский блогер Alina FooDee.

Кулинар говорит, что добавление в деруны муки и яиц полностью меняет вкус и смысл блюда, и в итоге мы получаем картофельные оладьи.

Настоящие же деруны содержат:

  • Картофель - 500 г
  • Лук - 1 шт. (около 175 г)
  • Соль - по вкусу
  • Сметана
  • Растительное масло - для обжарки

Пошаговое приготовление

Картофель натрите на мелкой терке вместе с луком. Если есть кухонный комбайн с мелкой теркой - вы сделаете смесь за считанные минуты. Подсолите. По желанию можно добавить сметану, чтобы остывшие деруны не темнели.

Дайте лишней жидкости стечь через сито, оставив в таком положении минут на 5-10. Жидкость слейте, а осевший на дне миски крахмал добавьте опять в картофель с луком.

Жарьте на растительном масле на умеренном огне по 5 минут с каждой стороны до румяной корочки.

Готовые деруны выложите на бумажные полотенца, чтобы впитался лишний жир. Подавайте со сметаной или другими соусами по желанию.

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