Це не картопляні оладки! Ось як насправді потрібно готувати деруни

Справжні деруни готуються всього з двох інгредієнтів і солі. Можна в суміш додати ложку сметани, щоб готові деруни не темніли, але краще - з'їсти їх відразу і теплими.
Рецептом поділилася відомий український блогер Alina FooDee.
Кулінар каже, що додавання в деруни борошна і яєць повністю змінює смак і сенс страви, і в підсумку ми отримуємо картопляні оладки.
Картоплю натріть на дрібній тертці разом з цибулею. Якщо є кухонний комбайн з дрібною теркою - ви зробите суміш за лічені хвилини. Підсоліть. За бажанням можна додати сметану, щоб остиглі деруни не темніли.
Дайте зайвій рідині стекти через сито, залишивши в такому положенні хвилин на 5-10. Рідину злийте, а осілий на дні миски крохмаль додайте знову в картоплю з цибулею.
Смажте на рослинній олії на помірному вогні по 5 хвилин з кожного боку до рум'яної скоринки.
Готові деруни викладіть на паперові рушники, щоб вбрався зайвий жир. Подавайте зі сметаною або іншими соусами за бажанням.
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