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Це карма: поразка TAYANNA на Танцях з зірками збентежила мережу

STYLERТелешоу    02.09.2019 - 07:37
Це карма: поразка TAYANNA на Танцях з зірками збентежила мережу
Танці з зірками 2019 (фото: facebook.com/tanci1plus1)

Танці з зірками вже з другого випуску викликають справжнє здивування українців

Другий випуск третього сезону грандіозного шоу Танці з зірками закінчився вибуванням однієї з пар. Згідно з результатами ефіру, який пройшов 1 вересня, перше місце зайняли Ксенія Мішина і Женя Кот.

А відома українська співачка TAYANNA (Тетяна Решетняк) разом з Ігорем Кузьменко, на жаль, покинули проект. Так вирішили глядачі і суддівське журі.

Пара виконала чуттєвий фокстрот під пісню Софії Ротару "Чекай". Крім того, музичним супроводом танцю став кавер у виконанні TAYANNA. А сама співачка поєднувала танець з виконанням пісні.

Це карма: поразка TAYANNA на Танцях з зірками збентежила мережу

TAYANNA та Ігор Кузьменко (фото: instagram.com/tanci1plus1)

Але всі зусилля стали марними, пара першою покинула проект третього сезону оновленого шоу.

Українці пишуть в соцмережах, що рішення було несправедливим, оскільки танець їм сподобався і були слабші пари. А в поразці Тетяни Решетняк звинувачують карму через її партнера Ігоря Кузьменка, незважаючи на те, що саме він привів Наталю Могилевську до перемоги в 2017 році.

  • Я хоч була не за цю пару, але думала, що до фіналу вони точно будуть.
  • З ким завгодно могла бути в номінації, але не з Матвєєвою! Це жесть! Як їх можна порівнювати?
  • Це карма Кузьменко. Після Могилевської з будь-якою партнеркою вилітає в самому початку - що зі Златою Огневич, що з Таяною вилетів у першому ефірі!
  • Згодна з Кузьменко, не згодна з Таяною. Після провалу зі Славою взагалі не вважаю його гідним учасником. Зірки повинні довіряти партнеру, а не боятися, що тебе калікою залишать.

Це карма: поразка TAYANNA на Танцях з зірками збентежила мережуЦе карма: поразка TAYANNA на Танцях з зірками збентежила мережу

Скрін: facebook.com

Фокстрот TAYANNA та Ігоря Кузьменко

TAYANNA та Ігор Кузьменко (відео:YouTube/1plus1)

Нагадаємо, наступний прямий ефір шоу Танці з зірками 2019 можна буде дивитися на 1+1 8 вересня.

До речі 16-річна дочка Олени Кравець Марія нещодавно спробувала себе в якості моделі. У мережі з'явилися фото юної красуні, яка неймовірно схожа на маму.

Також ми писали, що одна з фавориток проекту Олена Кравець на Танці з зірками 2019 зробила відверту заяву.

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