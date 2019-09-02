Це карма: поразка TAYANNA на Танцях з зірками збентежила мережу

Танці з зірками вже з другого випуску викликають справжнє здивування українців
Другий випуск третього сезону грандіозного шоу Танці з зірками закінчився вибуванням однієї з пар. Згідно з результатами ефіру, який пройшов 1 вересня, перше місце зайняли Ксенія Мішина і Женя Кот.
А відома українська співачка TAYANNA (Тетяна Решетняк) разом з Ігорем Кузьменко, на жаль, покинули проект. Так вирішили глядачі і суддівське журі.
Пара виконала чуттєвий фокстрот під пісню Софії Ротару "Чекай". Крім того, музичним супроводом танцю став кавер у виконанні TAYANNA. А сама співачка поєднувала танець з виконанням пісні.
TAYANNA та Ігор Кузьменко (фото: instagram.com/tanci1plus1)
Але всі зусилля стали марними, пара першою покинула проект третього сезону оновленого шоу.
Українці пишуть в соцмережах, що рішення було несправедливим, оскільки танець їм сподобався і були слабші пари. А в поразці Тетяни Решетняк звинувачують карму через її партнера Ігоря Кузьменка, незважаючи на те, що саме він привів Наталю Могилевську до перемоги в 2017 році.
Скрін: facebook.com
Фокстрот TAYANNA та Ігоря Кузьменко
TAYANNA та Ігор Кузьменко (відео:YouTube/1plus1)
Нагадаємо, наступний прямий ефір шоу Танці з зірками 2019 можна буде дивитися на 1+1 8 вересня.
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Також ми писали, що одна з фавориток проекту Олена Кравець на Танці з зірками 2019 зробила відверту заяву.