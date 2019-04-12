Это было почти год назад: Кейт Миддлтон высказалась о сыне

Кейт Миддлтон с семьей (фото: коллаж РБК-Украина)

Кейт Миддлтон рассказала о своем младшем сыне

Кейт Миддлтон в ожидании дня рождения своего младшего сына принца Луи Кембриджского, которому 23 апреля исполниться один год. Герцогиня отметила, что время прошло очень быстро, и она не успела это осознать. Об этом сообщают СМИ.

В соцсети Instagram выложили фотографию, на которой принц Уильям держит одной рукой Кейт Миддлтон, а второй – корзину с ребенком.

Кейт Миддлтон, принц Уильям и принц Луи (фото: instagram.com/catherine_mountbatten_windso)

Пользователи сети прокомментировали данное фото.

"Пора уже еще одного ребенка завести";

"Красивое фото прелестного маленького малыша";

"Что за фото. Три драгоценных человека";

"Я надеюсь и молюсь, чтобы у них появился еще один ребенок";

"Я рад, что Меган решила не появляться на публике после рождения, как бедная Кейт. Кто придумал это? Вы можете увидеть здесь, насколько она истощена. Изменение к лучшему".

Напомним, что Кейт Миддлтон готовится стать королевой Великобритании. Герцогиня Кембриджская в последнее время кардинально изменила свое поведение и даже гардероб.

Ранее сообщалось о том, что между Кейт Миддлтон и принцем Уильямом разгорелся громкий скандал из-за того, что принц изменял ей. Об этом написали британские СМИ.

Мы также писали, что Кейт Миддлтон разоткровенничалась об отношениях. Она призналась, что принцу Уильяму повезло с ней. Писательница Эллисон Пирсон считает, что герцогиня мудрая женщина, она держится позади принца Уильяма и не крадет внимания у будущего короля.