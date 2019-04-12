ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Це було майже рік тому: Кейт Міддлтон висловилася про сина

STYLERЖиття    12.04.2019 - 20:46
Це було майже рік тому: Кейт Міддлтон висловилася про сина
Кейт Міддлтон з сім'єю (фото: колаж РБК-Україна)

Кейт Міддлтон розповіла про свого найменшого сина

Кейт Міддлтон в очікуванні дня народження свого молодшого сина принца Луї Кембриджського, якому 23 квітня виповниться один рік. Герцогиня зазначила, що час минув дуже швидко, і вона не встигла це усвідомити. Про це повідомляють ЗМІ.

У соцмережі Instagram виклали фотографію, на якій принц Вільям тримає однією рукою Кейт Міддлтон, а другий – кошик з дитиною.

Це було майже рік тому: Кейт Міддлтон висловилася про сина

Кейт Міддлтон, принц Вільям і принц Луї (фото: instagram.com/catherine_mountbatten_windso)

Користувачі мережі прокоментували дане фото.

"Пора вже завести ще одну дитину";

"Гарне фото чарівного маленького маляти";

"Що за фото. Три дорогоцінних людини";

"Я сподіваюся і молюся, щоб у них з'явилась ще одна дитина";

"Я радий, що Меган вирішила не з'являтися на публіці після народження, як бідна Кейт. Хто придумав це? Ви можете побачити тут, наскільки вона виснажена. Зміна на краще".

Нагадаємо, що Кейт Міддлтон готується стати королевою Великобританії. Герцогиня Кембриджська останнім часом кардинально змінила свою поведінку і навіть гардероб.

Раніше повідомлялося про те, що між Кейт Міддлтон і принцом Вільямом розгорівся гучний скандал через те, що принц зраджував їй. Про це написали британські ЗМІ.

Ми також писали, що Кейт Міддлтон розговорилася про відносини. Вона зізналася, що принцу Вільяму пощастило з нею. Письменниця Еллісон Пірсон вважає, що герцогиня мудра жінка, вона тримається позаду принца Вільяма і не краде уваги у майбутнього короля.

Мати Кейт Міддлтон звинувачують у жорстокому поводженні з персоналом: усі подробиці Кейт Міддлтон "нагородили" неприємним прізвиськом: усі подробиці
Вибори 2019 Дебати Зеленського і Порошенка: головне Результати виборів президента України
Новини України Кейт Міддлтонкоролевская семья
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся