Уильям изменяет Кейт Миддлтон: разгорелся громкий скандал

Уильяма обвинили в измене Кейт Миддлтон (коллаж РБК-Украина)

Принца Уильяма обвинили в измене Кейт Миддлтон

Вокруг Кейт Миддлтон и принца Уильяма разгорелся новый громкий скандал - британские СМИ пишут, что принц изменял своей жене. И это несмотря на то, что пара с 2011 года состоит в браке, воспитывает троих детей, а Кейт постоянно твердит о том, что не прочь бы родить еще одного малыша.

Так, как только Кейт Миддлтон и принц Уильям признались, что устали от постоянного внимания, журналисты обрушились на королевскую семью с новой силой. Издание The Hollywood Gossip со ссылкой на источники пишет, что 36-летний принц несколько лет назад изменил Кейт Миддлтон с ее бывшей лучшей подругой - моделью, светской львицей и аристократкой Роуз Ханбери.

Роуз Ханбери (фото: Getty Images)

"Уильям изменил Кейт, когда она была беременна третьим ребенком, принцем Луи. Герцогиня из-за беременности не могла уделять должного внимания своему мужу", - рассказал источник.

После того, как слухи об измене дошли до Миддлтон, она провела серьезный разговор с мужем. Правда Уильям попросил супругу не обращать внимания на слухи. Кейт поверила принцу, но все же потребовала от него прекратить общаться с Ханбери.

Интересно, что представители королевской семьи до недавних пор никак не комментировали сплетни об измене Уильяма. Но 10 апреля адвокаты принца сообщили, что информация в СМИ по поводу неверности наследника престола - это "очередная газетная чушь, за которую журналисты должны ответить по закону". Юристы даже уже готовят иск в суд за распространение недостоверной информации и ложных сведений о семье принца Уильяма и Кейт Миддлтон.

Принца Уильяма обвинили в измене Кейт Миддлтон (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

В то же время эксперты предполагают, что в королевском дворце так запереживали из-за того, что информация об измене может быть действительно правдой, ведь, говорят источники, "представители королевской семьи редко обращают внимание на публикации прессы и так остро реагируют на них, так как о них писали и гораздо худшие вещи".

Отметим, что у Кейт Миддлтон с недавних пор не все так гладко в семье, как хотелось бы мать. Например, несколько дней назад мать герцогини Кембриджской обвинили в жестоком обращении с персоналом.

Ранее мы писали о том, что Кейт Миддлтон разоткровенничалась об отношениях со своим мужем и рассказала, как ему с ней повезло.