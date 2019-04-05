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Это и есть дебаты: украинцы отреагировали на ответ Порошенко Зеленскому (видео)

STYLERВыборы 2019    05.04.2019 - 08:03
Это и есть дебаты: украинцы отреагировали на ответ Порошенко Зеленскому (видео)
Фото: коллаж РБК-Украина

В соцсети обсуждают дебаты между Владимиром Зеленским и Петром Порошенко

Президент Петр Порошенко в новом видеообращении к Владимиру Зеленскому на тему дебатов призвал своего оппонента на выборах 2019 не ставить условий и "быть мужиком". Такой ответ последовал на ролик Зеленского, в котором он предложил Юлии Тимошенко, занявшей третье место по итогам голосования, стать модератором на его дебатах с Порошенко.

Украинцы живо отреагировали на новый виток переговоров, и в сети даже высказали предположение, что это уже и есть дебаты.

Так, в ролике ночью 5 апреля действующий глава государства подтвердил свою говтовность к дебатам на стадионе НСК "Олимпийский" в Киеве.

 Видео: facebook.com/petroporoshenko

"Не бойтесь, дебаты это не страшно. Это нормальная политическая традиция. За свою жизнь я не раз принимал вызовы. Не ищите причин и не ставьте условий, и никем не прикрывайтесь. Это не красиво. Будьте мужиком – приходите на дебаты", - сказал Порошенко.

Это и есть дебаты: украинцы отреагировали на ответ Порошенко Зеленскому (видео)

Фото: Петр Порошенко (скриншот)

В комментариях к сообщению некоторые пользователи сети говорят о раздувании истории с дебатами, хотя процедура и сроки их проведения указаны в законе. Также звучит мысль о том, что череда видеороликов Порошенко и Зеленского уже начинает походить на дебаты.

  • Да хватит уже про эти дебаты. Создали ажиотаж. Преподносят, как нечто геройское. По закону положено - будьте добры проведите и все. Главное, задайте друг другу вопросы и дайте ответы, интересующие весь народ Украины, а не занимайтесь об*ираловом друг друга. Уже все знают, кто из вас кто
  • Законодательство четко регламентирует, как, когда и при каких условиях проводятся теледебаты
  • Согласна, Зеленский, будьте мужиком, хорош снимать видосы и ставить ультиматум. Прийдите и поговорите с президентом наконец то. Устроили тут цирк. Это не Вечерний квартал - это выборы. Мне кажется вы уже об этом забыли.
  • Прямо кровь в жилах застыла. Я не знаю, он играет или нет, но даже ролики у него получаются эффектнее
  • Говорит, что не страшно?... Откуда он знает? Он на них ни разу не был!
  • За одно и сам убедишься, страшно или не страшно. А то так и уйдешь не узнав, что такое дебаты
  • Опять цирк!
  • Дисквалификация и хватит. Что за цирк - хочу - нехочу-буду-небуду. Надо как в США. 3 раунда по 4:00. Не меньше. Не явился - сам себе злой Буратино
  • Походу это и есть дебаты. Замес набирает обороты

Напомним, ранее сообщалось, что дебаты Владимира Зеленского и Петра Порошенко должны произойти перед вторым туром президентских выборов 2019. Как ожидается, повторное голосование состоится 21 апреля.

Ранее мы также сообщали о том, будут ли кандидаты нести какую-то ответственность, если проведут дебаты не так, как предусматривает Закон "О выборах Президента Украины".

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