Это и есть дебаты: украинцы отреагировали на ответ Порошенко Зеленскому (видео)

В соцсети обсуждают дебаты между Владимиром Зеленским и Петром Порошенко
Президент Петр Порошенко в новом видеообращении к Владимиру Зеленскому на тему дебатов призвал своего оппонента на выборах 2019 не ставить условий и "быть мужиком". Такой ответ последовал на ролик Зеленского, в котором он предложил Юлии Тимошенко, занявшей третье место по итогам голосования, стать модератором на его дебатах с Порошенко.
Украинцы живо отреагировали на новый виток переговоров, и в сети даже высказали предположение, что это уже и есть дебаты.
Так, в ролике ночью 5 апреля действующий глава государства подтвердил свою говтовность к дебатам на стадионе НСК "Олимпийский" в Киеве.
Видео: facebook.com/petroporoshenko
"Не бойтесь, дебаты это не страшно. Это нормальная политическая традиция. За свою жизнь я не раз принимал вызовы. Не ищите причин и не ставьте условий, и никем не прикрывайтесь. Это не красиво. Будьте мужиком – приходите на дебаты", - сказал Порошенко.
Фото: Петр Порошенко (скриншот)
В комментариях к сообщению некоторые пользователи сети говорят о раздувании истории с дебатами, хотя процедура и сроки их проведения указаны в законе. Также звучит мысль о том, что череда видеороликов Порошенко и Зеленского уже начинает походить на дебаты.
Напомним, ранее сообщалось, что дебаты Владимира Зеленского и Петра Порошенко должны произойти перед вторым туром президентских выборов 2019. Как ожидается, повторное голосование состоится 21 апреля.
Ранее мы также сообщали о том, будут ли кандидаты нести какую-то ответственность, если проведут дебаты не так, как предусматривает Закон "О выборах Президента Украины".